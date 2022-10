L’alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, farà avui la seva presentació oficial com a candidata a les eleccions municipals del maig de l’any que ve. Esquerra ja va anunciar el maig passat que seria qui tornaria a encapçalar la llista del partit en aquests propers comicis. L’acte tindrà lloc a Cal Soler, a partir de les 8 del vespre, i Delgado estarà acompanyada per la consellera de la Presidència de la Generalitat, la santpedorenca Laura Vilagrà. Hi haurà una xerrada i la intervenció de la candidata. L’acte es completarà amb una botifarrada popular.