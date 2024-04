La delegació territorial del Govern confia que Olost es mantindrà al Lluçanès

La Delegada del Govern a la Catalunya Central, Montse Barniol, assegura que han rebut amb «sorpresa» l’anunci que Olost farà una consulta per decidir si surt o es manté a la comarca del Lluçanès, a l’hora que personalment es mostra confiada de la seva continuïtat. Ho ha dit aquest dimarts durant la reunió mensual del Consell de Direcció de l’Administració Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central que, de manera excepcional, s’ha celebrat a la seu del Consorci del Lluçanès, a Santa Creu de Jutglar, al terme d’Olost, coincidint amb l’any del reconeixement de la nova comarca per part del Parlament de Catalunya.

El procés de desenvolupament de la nova comarca del Lluçanès ha estat un dels principals temes que ha centrat la reunió del Consell de Direcció de la delegació territorial del Govern. En aquest sentit, s’ha fet un repàs del treball que s’ha fet fins ara en la constitució de la Mancomunitat de Municipis del Lluçanès, que regirà la comarca de manera transitòria fins a la creació del Consell Comarcal després de les eleccions municipals del 2027. En aquests moments, els plens municipals dels Ajuntaments dels vuit municipis que formen la comarca estan aprovant els estatuts de la Mancomunitat després del període d’exposició pública, on no s’ha presentat cap al·legació. A partir d’aquí, segons Barniol, «comencen a rodar i a funcionar els termini per anar ajustant els serveis que es desenvoluparan a la comarca a partir del 2027».

En referència a l’anunci que Olost, el segon municipi més gran de la comarca després de Prats, farà una consulta per decidir si surt o es manté al Lluçanès, Barniol ha assegurat que estan «sorpresos», tenint en compte que el municipi va participar en la formalització de la comarca i les converses prèvies a la seva creació. Personalment, la delegada territorial s’ha mostrat «convençuda que el sentiment de pertànyer al Lluçanès per part de la gent d’Olost i Santa Creu hi és, però, evidentment, cadascú és sobirà en el seu municipi i s’haurà de veure el procediment». Ha afegit que amb la creació de la comarca «s’enforteix molt més els serveis, el teixit productiu i les demandes socials i personals» a l'hora que «permet atendre de manera més ajustada les demandes i els projectes que es desenvolupen en el territori».

Durant el Consell de Direcció, on participen els directors dels serveis territorials de cada departament, s’han repassat alguns dels programes que s’han dut a terme a tot el territori i, en concret al Lluçanès, com la Xarxa Emprèn, que dona suport a temes d’emprenedoria i ocupació, o el festival Païssa, en l'àmbit cultural. Quant a la tasca de desenvolupament comarcal, Barniol ha destacat que el proper pas serà «la transmissió dels convenis que des de la Generalitat es despleguen al territori».

En aquesta línia, s’haurà de formalitzar un conveni bilateral entre la nova comarca i el Govern en l’àmbit dels Serveis Socials, que ara està ubicat al Consell Comarcal d’Osona. També es preveu reforçar la xarxa de suport al sistema de formació i ocupació i, especialment, als autònoms i les petites empreses. En educació la delegada ha assegurat que «ja hem fet un impuls important d’integració d'algunes llars d’infants a les escoles i de reforç del professorat de secundària». En aquest sentit, ha visitat l’Institut de Prats, que és el referent a la comarca en formació professional, amb la intenció de poder estudiar la possibilitat de poder formalitzat estudis adequats al territori d’acord amb les empreses i les inquietuds dels joves «perquè puguin desenvolupar el seu projecte de vida al Lluçanès». També ha explicat que des del Consorci es treballa en la proposta de creació d’una escola d’oficis.

Últim Consell de Direcció de la legislatura

El seguiment de la sequera, l’aprovació de l’Estatut dels municipis rurals o els programes de cultura i empresa als micropobles han estat altres dels assumptes que s’han tractat a la reunió del Consell de Direcció de l’Administració Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, la darrera d’aquesta legislatura abans de les eleccions del pròxim 12 de maig, que en marcaran la seva configuració en funció dels resultats i la creació del nou govern. En total, es compta amb vuit delegacions que representen institucionalment el Govern de la Generalitat al territori. La de la Catalunya Central dona servei a les comarques del Bages, el Berguedà, Osona, el Moianès, el Solsonès i vuit municipis del nord de l'Anoia.