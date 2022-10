La regulació de l’accés als espais naturals per tal de prevenir la massificació és una de les necessitats que es va posar de manifest ahir durant una jornada dedicada a debatre sobre les eines de gestió del medi natural, que es va celebrar al monestir de Montserrat. La convocatòria, promoguda pel cos d’Agents Rurals, va aplegar representants d’institucions locals, gestors i experts del món rural, que van evidenciar l’augment del volum de visitants en els entorns naturals que s’ha viscut en els últims anys i van reivindicar les mesures per regular-ne els accessos i conscienciar la ciutadania sobre la importància de preservar el medi ambient.

L’esdeveniment, que va tenir lloc a la sala del Venerable de l’hotel Abat Cisneros, va tenir una àmplia representació de les autoritats d’institucions locals de diferents punts del territori, que van conèixer de primera mà alguns projectes capdavanters per limitar el volum de visitants en determinats espais concorreguts pel seu atractiu natural, com ara sistemes de control d’aforament de vehicles en zones remotes, plataformes per fer reserves prèvies en línia per accedir a zones de muntanya o mesures per limitar l’accés de vehicles motoritzats a les pistes forestals i els camins rurals.

En el transcurs de l’acte, el cap d’àrea regional de la Catalunya central dels Agents Rurals, Jaume Torralba, va destacar que un dels objectius de la jornada era difondre entre els representants d’aquells municipis més afectats per la massificació de la natura les possibilitats d’actuació que tenen a l’abast. Torralba posava en relleu que l’afluència en entorns naturals es va incrementar durant la pandèmia i, des d’aleshores, «s’ha mantingut en xifres elevades, una prova d’això és que la presència de les caravanes s’ha duplicat en els dos últims anys». L’increment de visitants, apuntava, genera un impacte en el medi «que sovint es tradueix en més incidències que ha d’assumir el cos d’Agents Rurals». Per aquest motiu, insistia en la necessitat d’establir un marc de regulació a escala municipal per afavorir la sensibilització i la prevenció de la degradació del medi ambient.

En aquesta línia, posava com a exemple la prova pilot que s’ha impulsat al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat per controlar l’aforament de vehicles. Es tracta d’un sistema de control remot dissenyat per l’empresa Triskel, especialitzada en la geolocalització i les dades remotes, i finançat pel Patronat de la Muntanya de Montserrat, que permet conèixer a temps real l’estat d’ocupació de la zona d’aparcament de Can Jorba, molt concorreguda entre els escaladors. El sistema va entrar en funcionament a principis d’aquest estiu i la valoració que en fa el cos d’Agents Rurals és positiva. «La informació que ens facilita aquesta eina ens permet ser més proactius i prevenir incidències que es puguin produir en certs punts concorreguts», assegurava Torralba. En aquest sentit, convidava els representants dels municipis situats en entorns naturals concorreguts a dotar-se de sistemes similars «per garantir una millor efectivitat per part dels Agents Rurals».

Entre les diferents propostes que es van plantejar, també hi va haver un espai per exposar el sistema de comunicacions prèvies que regula les pràctiques esportives al Parc Natural de Montserrat. El seu director, Ramon Bisbal, va explicar que, des de l’any 2016, hi ha una normativa que exigeix una autorització prèvia per a la realització de determinades activitats, com ara l’ala delta, el parapent o el paracaigudisme, alhora que també estableix restriccions puntuals per a l’escalada o el senderisme, quan existeix possibilitat d’impacte sobre la fauna o la flora. «El fet d’establir un marc de regulació ens permet tenir un major control sobre les activitats que acull la muntanya i, al mateix temps, generar més sensibilització entre els usuaris», apuntava Bisbal.

De fet, la jornada va incloure una taula rodona en què van intervenir representants del cos d’Agents Rurals, del Departament d’Acció Climàtica i d’institucions locals, que van incidir en la importància de conscienciar la ciutadania sobre la preservació del medi natural a través de la figura dels informadors en els accessos. També van remarcar la necessitat de crear un marc de regulació en l’àmbit local que eviti la degradació de certs espais afectats per la massificació. En aquest sentit, la subdirectora general d’Informació i Foment de la Sostenibilitat, Anna Estella, va indicar que s’està elaborant un manual adreçat als ajuntaments per tal que siguin coneixedors de les seves possibilitats a l’hora d’aplicar mesures en els espais naturals per regular-ne l’accés i afavorir la seva conservació.