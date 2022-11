El consolat de Polònia ha fet una donació molt especial a l'abadia de Montserrat. Es tracta d’un bust de bronze de Joan Pau II, que ja llueix sobre un bloc de pedra de la muntanya de Montserrat. El motiu és una data molt assenyalada. Aquest dilluns, 7 de novembre, s’han complert 40 anys de la visita que el papa polonès va fer a Montserrat (el 1982), esdeveniment que va quedar marcat a la memòria no només per la solemne presència de Karol Wojtyla, sinó també per la jornada tràgicament tempestuosa que el va acompanyar.

Una representació del consolat polonès va visitar el santuari de Montserrat, on van ser rebuts pel pare abat Manel Gasch a la sala de la façana del monestir. Allà va tenir lloc l’acte institucional, en el qual es va projectar un vídeo que resumia la visita de Sant Pau II a Montserrat, que incloïa fragments de l’homilia pronunciada en una plaça de Santa Maria que era plena de gom a gom malgrat l’intens temporal que hi queia des de feia hores. La recepció de la delegació del consolat va continuar amb uns parlaments, el del mateix pare abat, i també els de l’ambaixadora de Polònia a Espanya, Anna Sroka; la cònsol Ilona Kaldonska; la directora de l’Institut de Polònia a Madrid, Magdalena Majda; i la cònsol general de Polònia a Barcelona, Karolina Cemka. En acabar l’acte que l’ambaixadora de Polònia va fer lliurament també a l’abat Manel Gasch d’una imatge de la Mare de Déu de Czestochowa, com a signe d’agermanament entre dos pobles que tenen com a patrona una verge bruna. A continuació, la trentena de persones convidades es van desplaçar fins a la Basílica de Santa Maria, concretament a la capella de sant Pere, per assistir a la benedicció del bust de Sant Joan Pau II, creat per l’artista polonès Gregor Godawa, i, tot seguit van, escoltar el cant de la Salve Regina i el Virolai, a càrrec de l’Escolania. Abans d’acabar, els convidats a l’acte van poder saludar un escolà de Montserrat d’origen polonès.