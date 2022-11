Sant Mateu de Bages acollirà una matinal de debat sobre el potencial turístic que tindrà lloc el divendres 25 de novembre al teatre de Valls de Torroella. L'eix central serà una taula rodona que comptarà amb la participació d'alcaldes de tres municipis petits, incloent-hi el de l'amfitrió, Josep Maria Junyent. Amb ell hi serà també Eloi Bergós, batlle de Penelles, poble que s’ha convertit en un museu a l’aire lliure de murals artístics; i Ignasi Cortès, alcalde d’Os de Balaguer del 1999 al 2012, que va apostar en el seu moment per un model de poble petit i orientat a liderar un segment cultural com es el mon de les campanes. Avui dia se’l coneix com el poble campaner, amb l’únic museu de campanes que hi ha a Catalunya i la seu de la Confraria de Campaners.

La taula rodona es completarà amb Isaac Padrós, president de Multicapacitats (associació de la Universitat de Girona) divulgador del turisme inclusiu. Tots ells exposaran les seves inquietuds i experiències sobre el que pot suposar el desenvolupament turístic en un territori. Moderarà Jaume León Andrés, director general de la consultoria Tu i Cat.