El Baxi esgota 200 entrades per al partit de Saragossa

? Ahir, en poques hores, el Bàsquet Manresa va vendre totes les entrades que tenia disponibles per al decisiu partit amb el Tecnyconta, diumenge a Saragossa (a les 12.30 hores). N'hi havia 200 i hi havia l'opció de comprar l'entrada més el viatge en autocar del club o només l'entrada, possibilitat que va tenir molta requesta. De moment, s'ha omplert un autocar i el Baxi demanarà més entrades al Tecnyconta per si és possible posar-les a disposició dels aficionats. Per a més informació, es pot trucar al Bàsquet Manresa (93 872 15 03). D'altra banda, entre avui i demà culmina la 33a jornada de lliga, amb els partits Madrid-València i Baskonia-Joventut