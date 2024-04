El Baxi Manresa ja en té 18 i segueix en play-off (98-96)

El Baxi Manresa ja té 18 victòries i torna a ser vuitè, en posició de play-off pel títol, i torna a superar el Baskonia que ahir l’havia avançat. Partit excel·lent dels de Pedro Martínez que han sabut resistir l’empenta del València Basket i guardar l’avantatge que havien aconseguit en el segon quart (24-17). A més, els manresans trenquen la dinàmica de derrotes a casa.

El partit ha començat amb un homenatge a la maratoniana de l’Avinent Manresa Meritxell Soler per la seva classificació per als Jocs Olímpics de París.

La posada en escena del Baxi Manresa ha estat bona, com si sortissin impulsats per les iniciatives de la Grada d’Animació, el mosaic amb què el Nou Congost els ha rebut i el vídeo que va publicar a les xarxes dissabte amb què els familiars dels jugadors els felicitaven i els animaven a seguir perquè “si continuem junts, no hi ha límits”.

Tot i un dos més un encaixat d’entrada, s’han refet i amb un parcial de 14 a 4 s’ha posat amb 7 punts d’avantatge. El tècnic de l’equip taronja, avui vestit de blanc, ha hagut de demanar un temps morts perquè la dinàmica era vermella. Més intensos, els manresans prenien pilotes, provocaven pèrdues, agafaven els rebots a les dues cistelles, corrien i tenien un percentatge d’encert prou regular, suficient per anar incrementant la diferència fins a un més 10, després d’un triple de Sagnia (19-9).

A partir d’aquesta cistella, el joc s’ha capgirat. Tant, que el parcial ha estat de 9 a 19, per acabar el primer quart amb empat a 28, després que Dani Garcia cometés una personal sobre la botzina que Anderson ha aprofitat per encistellar els tres tirs lliures.

Recordava el partit de fa una setmana contra el MoraBanc Andorra. Un nivell d’encert notable, un avantatge interessant al marcador, però que el rival és capaç d’eixugar amb una certa facilitat.

La impressió ha quedat desmentida al segon quart perquè, a diferència de la setmana passada, el nivell d’encert es compensava amb una defensa excel·lent. A 4’40’’, el parcial era de 12 a 0. Ha millorat el València, amb un Anderson encertat i provocador que ha rebut una tècnica per adreçar-se a la banqueta després d’un triple, però els manresans han mantingut el ritme ofensiu i en defensa.

I encara més en el tercer quart en què els de Pedro Martínez han sabut resistir l’encert anotador dels valencians que se l’han jugada en els triples i els sortia bé. Un espectacular 60 %, amb un 6 de 10. Dos rebots amb dues esmaixades consecutives de Robinson empenyien l’equip i la grada a resistir l’envit valencià. Parcial perdut (24-29), però avantatge conservat per poder afrontar el darrer quart en confiança.

El darrer quart ha començat millor per als manresans, com si haver resistit l’embranzida rival els hagués estimulat. Amb dos minuts, han recuperat els 10 punts d’avantatge (88-78). Els valencians semblaven frustrats per no haver estat capaços de donar la volta al marcador després d’haver mantingut un nivell d’encert tant alt. Una personal i una tècnica a Pradilla al primer minut (83-76) i una antiesportiva d’Inglis a Travanté que li havia pres la pilota a Davies 6’40) n’eren una mostra evident.

No n’ha sortit del tot bé el Baxi. L’antiesportiva, només l’ha aprofitada per fer un punt. I de seguida el partit ha entrat en un intercanvi de cops del que n en sortien beneficiats. Pedro Martínez ha demanat un temps mort amb 3’35 i 96-92, després d’un triple de Pradilla. La dinàmica no era bona. A la sortida, Robinson ha fallat el triple i Badio li ha concedit tres tirs a Anderson. N’ha aprofitat dos, i el marcador s’ha ajustat (96-94), amb més de tres minuts per jugar-se.

Els manresans no veien cistella. Era el moment del Nou Congost, que ho ha entès i s’ha reactivat com no ho havia fet en tot el partit. Robinson ha posat el 98-96 i, a la jugada següent, li ha pispat la pilota a Davies. Entraven a l’últim minut amb possessió manresana. Han fallat dos tirs, però han agafat el rebot. Una falta que semblava clara sobre Badio, els àrbitres l’han convertida en lluita i pilota pel València, amb 18’’. Se l’ha jugada Jones davant Sagnia que l’ha aguantat sense fer-li falta. Ha fallat la penetració i la victòria ha estat pel Baxi Manresa, que ja en té 18, una més que el Baskonia i torna a ser en posició de play-off.