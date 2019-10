El Baxi jugarà l'ACB amb Jordan Davis i Ryan Toolson només ho farà a Europa

A la pista de l'Estudiantes els dos extracomunitaris del Baxi Manresa seran David Kravish i Jordan Davis. Tot i que Ryan Toolson ja està recuperat de la seva lesió a l'esquena i podria tornar a jugar aquest diumenge la no acceptació per part del CSD i de l'ACB del passaport de l'Azerbaidjan de Davis fa que el Manresa tingui tres extracomunitaris, quan a la Lliga Endesa només se'n permeten dos. Aquest migdia de divendres, Pedro Martínez ha confirmat que es decanta per Kravish i Davis per al partit d'aquest cap de setmana: "Amb la lesió que tenim de Ferrari i els problemes de base que comporta, és aconselllable que jugui Davis i que Ryan Toolson vagi agafant la forma en els partits de la Champions". Dimecres, el Manresa debuta al Nou Congost en la Basketball Champions League (BCL) davant del Torun polonès. En aquesta competició de la FIBA es permeten un màxim de cinc extracomunitaris i no hi haurà cap problema que puguin coincidir Kravish, Davis i Toolson.

Pedro Martínez ha donat la seva confiança "a les gestions que està fent el club per resoldre aquest tema burocràtic amb Jordan Davis. Crec que el seny s'acabarà imposant i que la documentacó del jugador ha d'acabar sent acceptada. Ell va jugar un campionat d'Europa sub-20, en categoria B, amb la selecció d'Azerbaidjan, i a més va ser el màxim anotador. A més a l'ACB ja hi ha un jugador que té aquesta nacionalitat des de fa temps i no ha tingut cap problema. És Jaycee Carroll, el jugador del Madrid. Aquest és un problema sobrevingut que afctat primer al jugador, al Manresa i ara a mi, com entrenador".

De cara al partit amb l'Estudiantexs és molt seriós dubte l'al-pivot Eulis Báez que es va lesiuonar diumenge davant del Gran Canària. Pedro Martínez ha informat que és una lesió muscular a la cama esquerra. La temporada passada Báez va tenir un contratemps físic similar quan era jugador de l'Herbalife Gran Canària i va estar més de dos mesos de baixa. "Va ser en l'altra cama però el jugador està preocupat, i no vol córrer riscos". El que continua de baixa per al partit de diumenge, que començarà a les 20 hores, és el pivot Yankuba Sima. Per la seva banda, Frankie Ferrari té una bona evolució però no hi ha data de retorn després de ser operat d'un trencament d'escafoides del braç esquerre.