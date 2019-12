Pedro Martínez: «Aquest partit no em serveix de referència per al futur»

Pedro Martínez va ser sincer a la sala de premsa de l'ArenaTorun en afirmar que «és guai jugar un partit d'aquests, però no em serveix de referència per al que ens trobem cada setmana, començant pel partit de dissabte» a Badalona. L'entrenador va admetre que la clau havia estat «en el nostre percentatge de tirs, donat que el Torun és un equip que juga a això i ens ha deixat tirar, però hauria preferit ser més consistent en defensa per no haver permès que el rival anotés 102 punts. De vegades ens costa marcar el ritme dels partits i seguim el que imposa l'adversari. Avui ha tornat a passar, però l'encert en el tir, que no és normal, ens ha fet guanyar».

Martínez, això sí, va afirmar que «hem d'estar contents per l'encert i això ens dona ànim per al futur, però el bàsquet no va cap aquí i ho hem d'assumir per als propers partits. No ens trobarem cap altra defensa que ens permeti el que ens han permès ells».

En la mateixa línia, però per l'altre costat, es pronunciava l'entrenador alemany del Torun, Sebastian Machowski, que va admetre que «el Manresa ha guanyat merescudament per culpa de la nostra defensa, de la qual no estem satisfets. Volíem ser agressius sobre el seu joc de bloqueig i continuació, però la manera com hem permès que els jugadors tiressin alliberats, sobretot al primer quart, però després en el decurs de tot el partit, ens ha llastat fins al final».