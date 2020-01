L'1x1 del Baxi Manresa - Estrasburg

Luke Nelson 7

Partit molt correcte del britànic, que no es va complicar la vida i va buscar accions favorables.

Ryan Toolson 6

Va acabar coixejant en un partit en què no va entrar en joc fins a la segona meitat, amb una ratxa de punts.

Deividas Dulkys 8

Gran estat de forma del lituà, descartat a Vitòria. Ple de confiança a l'hora de provar els llançaments.

Juan Pablo Vaulet 7

Esplèndida primera part de l'argentí, amb gran exuberància física. Va afluixar en el tram final.

Jordan Sakho 6

Va tornar a les pistes després de setmanes de no fer-ho. Bé físicament, li falta una mica de finesa.

Davit Orrit -

Mereixeria el premi d'actuar uns minuts en duels tan fàcils com el d'ahir. No va jugar cap segon.

Guillem Jou 7

Va seguir la mateixa tàctica que Nelson i, tot i jugar de base molts minuts, va actuar més com a ala.

Pere Tomàs 6

Més minuts per a la rehabilitació del mallorquí, que ahir va anotar un triple i un bàsquet a la segona part.

William Margarity 6

Duel a mig gas del suec, menys participatiu que altres vegades però amb vuit punts al sarró.

David Kravish 7

Menys anotador de l'habitual però igualment amb molts punts de valoració, com gairebé sempre.

Pedro Martínez 7

No va ser un partit en què tingués gaire dificultats per part del rival, però sí del mateix equip, per les baixes dels bases. Va demanar als seus directors de joc improvisats que no arrisquessin gaire i es va notar amb un joc fàcil i fluït.