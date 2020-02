El Baxi reprèn la lliga a la pista del Barça encara sense Toolson

A la primera volta, el Barça va guanyar al Congost per 75-84

El Baxi visita aquest diumenge (12,30 hores) el Palau Blaugana en la represa de la lliga Endesa. Els manresans, després de tres setmanes sense competició pel parèntesi de la Copa del Rei i de les finestres FIBA, acudiran a la pista del líder amb dotze jugadors i amb la única baixa de Ryan Toolson que ha començat aquesta setmana a entrenar-se però encara no està recuperat plenament de la seva lesió al peu, segons ha confirmat l'entrenador Pedro Martínez.

Amb 9 victòries després de 21 jornades, el Manresa afronta els darrers 13 partits amb la intenció d'assgurar la permanència a l'ACB. Pedro Martínez ha comentat que "arriba l'hora de la veritat i molts dels equips que estan en la zona baixa de la classificació han fet un esforç econòmic per reforçar-se. És el cas tant de l'Estudiantes, del Fuenlabrada, el Beits o l'UCAM Múrcia". El tècnic comptarà amb els tres jugadors que han disputat partits amb les seves seleccions. Són Nelson amb Gran Bretanya, Magarity amb Suècia i Juanpi Vaulet amb l'Argentina, "que és el que ha arribat més cansat perquè el seu viatge era més llarg".

Martínez espera "competir el màxim de minuts possibles, tot i que ens enfronten amb un rival amb una qualitat per tots sabuda i veurem que és el que podem fer, quin escenari ens trobem". En la primera volta, al Congost, el Manresa va plantar cara fins els darrers minuts i va acabar perdent per només 9 punts (75-84), un partit en el qual va jugar Toolson, ara absent, i no va participar Eulis Báez, disponible en aquesta ocasió. El Barça ha guanyat 38 dels 40 partits disputats en lliga entre ambdós equips en pista blaugrana. El darrer triomf bagenc va ser l'any 1996.