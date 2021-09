Dani Pérez és dubte per als partits que jugarà el Baxi Manresa aquesta setmana (divendres, contra el València, i diumenge, contra el Betis), per una lesió al recte femoral de la cama esquerra. El club ho ha comunicat aquest dimarts a través d'un comunicat, en el qual no especifica el temps que el base estarà de baixa.

El jugador de l'Hospitalet es va fer mal durant el primer partit de lliga, disputat diumenge passat a la pista del Casademont Zaragoza i que va acabar amb derrota manresana. El diagnòstic és el d'una distensió muscular de grau 1 al recte femoral de la cama esquerra.

El Baxi rep el Valencia Basket divendres al Nou Congost a les 19.00 h i visita, diumenge, la pista del Coosur Betis (a les 12.30 h).