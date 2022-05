Baxi - Madrid: Volen que no sigui l’última festa

Ha estat (de fet, encara està sent) tan extraordinària la temporada que el Baxi Manresa ha ofert a la seva afició que aquesta no vol que s’acabi, malgrat que la data maleïda podria ser avui mateix. Per això, el Nou Congost segur que s’omplirà amb 5.000 espectadors oficials, la xifra oferta en el darrer partit contra el Barça, en què hi havia gent asseguda a les escales i tot, encara que l’horari sembla posat per un enemic del Bàsquet Manresa. I és que dos quarts de cinc de la tarda d’un dissabte seria un moment en què, en èpoques no tan pretèrites, el pavelló podria semblar un solar. Avui no hi cabrà gaire més gent, la qual cosa segur que fa pujar la sensació de calor i xafogor inherent a un recinte amb grans condicions per crear un potent efecte d’hivernacle.

El Baxi rep el Reial Madrid en un segon partit del play-off de quarts de final que la seva gent vol convertir en una festa, sigui quin sigui el resultat. L’afició és conscient que l’equip no arriba en el seu millor moment del curs, més aviat en una versió crepuscular de tot el que ha ofert, però per això hi ha la gent, per donar una última empenta necessària.

S’espera la rebuda als jugadors quan arribin al pavelló habitual dels últims partits, ni que sigui a l’hora de dinar. Un cop a dins, la Grada d’Animació, canalitzadora de tot l’ambient, ha anunciat que hi haurà berenar per a qui ho vulgui. Coca, xocolata i alguns batuts per agafar forces de cara a una batalla que pot ser final.

Possible comiat de molts

I és que a ningú no escapa que, en cas que el Baxi Manresa caigui derrotat avui contra el Reial Madrid, resultat que es repeteix al Nou Congost des del 1998, l’any de la lliga, serà el comiat de molts jugadors de la plantilla. Alguns, la majoria, perquè un cop revalorats, buscaran nous horitzons on es puguin satisfer voluntats esportives i econòmiques més ambicioses. D’altres, com és el cas de Rafa Martínez, perquè potser serà l’última oportunitat de veure’l jugar com a professional, un fet històric per al millor jugador bagenc de la història.

De tota manera, primer cal jugar el partit i, malgrat que dimecres va semblar que hi havia molta diferència entre els dos oponents (93-76 per als blancs), l’ambient del Congost i el fet que el Baxi disposi de tota la plantilla, excepte Jou i Dani García, pot provocar un tercer partit, dilluns a les 21.30 hores a Madrid.

Abans de l’enfrontament d’avui, el jugador més valorat del Baxi, Chima Moneke, admetia que «ha estat una temporada molt llarga en què hem fet coses bones. Tenim ara un partit a casa davant de la nostra afició i esperem guanyar i donar-los un bon espectacle. És un moment complicat per a tots els equips i nosaltres no en som l’excepció». Per al nigerià, «hem de ser més actius i mostrar més energia. Hem de ser bons en les coses que podem fer bé i tenir-les sota control. Davant d’un gran equip com el Madrid, hem d’estar concentrats en aquests aspectes». Respecte de l’ambient que hi pot haver avui, «els aficionats han fet una gran feina durant tota la temporada. No n’esperem res que sigui menys que fins ara. Els estem molt agraïts. Pot ser l’últim partit de la temporada. Esperem que no, però hem de celebrar amb ells tot el que ha passat».

Per la seva banda, l’última incorporació de l’equip, Brancou Badio, va recordar que «el partit de Madrid va ser dur. Van jugar d’una manera més física i ara tornem a casa per donar-ho tot a la pista. Volem jugar amb més físic que ells. No vull parlar gaire des del punt de vista tàctic, hem de mostrar més intensitat que ells», segurament recordant la diferència de rebots (52-26) que hi va haver en el primer partit. Sobre l’adaptació del senegalès al grup, «no me’n puc queixar, m’hi sento molt bé», i a l’afició li va demanar que «vinguin com sempre sabent que ho donarem tot a la pista».