I la cirereta del pastís va arribar a Bilbao en una Final Four que acabaria amb el títol de subcampió d’Europa per als manresans. Però en van guanyar un de millor: el títol de «la millor afició d’Europa. Milers de seguidors van viatjar a Bilbao per viure un cap de setmana històric. «Una experiència inoblidable, no es pot explicar, s’ha de viure. La manera en què ens vam comportar els aficionats, els carrers plens de gent amb samarretes vermelles», expliquen les germanes Maria Àngels i Teresa Martínez Maya.