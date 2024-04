Un turisme va quedar pràcticament encastat contra un establiment comercial del carrer Viladordis de Manresa, cantonada amb Providència. Els fets van passar divendres, 19 d'abril, cap a les 10 de la nit. El vehicle en qüestió circulava a gran velocitat pel Viladordis en direcció a la carretera del Pont de Vilomara quan per causes que es desconeixen va xocar contra dos turismes més que estaven aparcats a la cantonada. Un vídeo del moment dels fets i que circula per les xarxes socials mostra l'escena del sinistre. A causa del fort impacte el cotxe, on segons testimonis viatjaven tres joves, va anar a parar sobre la vorera, va arrancar un senyal de trànsit i va quedar a tocar de la porta del comerç esmentat.