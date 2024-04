L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC Manresa) impartirà a partir del curs vinent un nou màster que s’organitza dins del projecte d’àmbit europeu MERIT, que té per objectiu ajudar a resoldre el dèficit de competències entre els especialistes digitals al continent europeu mitjançant un programa únic per consolidar les millors ments d’Europa en tecnologies d’avantguarda. Per tal de donar la benvinguda als nous estudis, el centre manresà, que ja ha incorporat nou professorat per portar-lo a terme, ha organitzat de cara al dissabte 27 d’abril una trobada de programadors (hackaton), que també se celebrarà a la universitat de Vilnius (Lituània), on també es farà el màster.