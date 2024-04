El talent artístic de Rosalia és incontestable. També ho és que la seva figura sempre desprèn, a través d'algunes de les seves accions, proximitat, empatia i comprensió, normalment quan se li acosten –o l'assalten– seguidors. Algunes d'aquestes escenes són gravades pels propis fans de la diva internacional i consumides per ells mateixos a les xarxes socials. Aquesta vegada, en un context molt diferent, ha estat la cantant de Sant Esteve Sesrovires la que se'ls ha apropat.

Dilluns passat, 22 d'abril, Rosalía va visitar els nens i nenes hospitalitzats en una planta del Pediatric Cancer Center Barcelona, a l'Hospital Sant Joan de Déu. En un vídeo publicat pel mateix centre sanitari a les seves xarxes socials avui, dimecres, dos dies després de la visita, es pot observar la intèrpret a l'hospital amb una màscara, bata mèdica i guants per garantir la seguretat mentre sorprenia els més petits.

Una gran sorpresa

L'artista catalana va entrar a les habitacions de diversos pacients del centre i va interactuar amb ells, com va fer per exemple amb la Gala, la nena amb qui posa la de Sant Esteve Sesrovires a la imatge que obre aquesta peça.

A les imatges publicades es veu l'artista conversant amb els nens, compartint abraçades i somriures amb ells, signant autògrafs, colant-se a la videotrucada que una de les pacients estava mantenint amb els amics i rebent una polsera de regal d'una de les petites ingressades.

Rosalía també va aprofitar per saludar els sanitaris i alguns familiars dels nens ingressats. I, per si no n'hi hagués prou, l'artista fins i tot es va animar a cantar alguna de les seves cançons, com el seu èxit 'Di mi nombre', de l'àlbum 'El Mal Querer', mentre una de les nenes feia picar els palmells.

"Hi ha visites que són excepcionals, com la de la Rosalía aquest dilluns en una planta d'hospitalització del Pediatric Cancer Center Barcelona", han escrit des del centre als seus diferents perfils de xarxes social. La publicació, que es completava amb el vídeo, s'ha fet viral i ha tingut un gran impacte immediat entre els seguidors de l'artista.

De visita a Barcelona

La cantant va decidir sorprendre els pacients de l'hospital durant la visita familiar que ha estat fent a Barcelona. El cap de setmana passat, la 'motomami' va sopar amb la seva mare, la seva germana i el nebot al restaurant Estimar, del xef Rafa Zafra, i després va passejar pel barri barceloní del Born.