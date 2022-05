Els membres de la Grada d’Animació asseguren que «el bon rotllo» que hi ha amb la direcció els permet llibertat a l’hora de realitzar accions de tota mena. Nil Català assegura que «el club el que ha fet és no tallar-nos les ales moltes vegades. Per exemple, hauríem d’estar asseguts i no ho estem per animar amb més força. El president (Josep Sáez) és una persona molt intel·ligent i sap que és un valor afegit tenir-nos». I no només la relació amb la directiva és bona, sinó que la simbiosi entre jugadors i afició és increïble. «Quan acaben els partits, Moneke o Bako entren de ple a la grada i saluden els aficionats i els infants. Això no ho he vist a cap pavelló», assegura Teresa Martínez Maya.