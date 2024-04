Berga manté viva la tradició de pujar a Queralt, amb la xocolatada com a reclam

El santuari de Queralt s'ha omplert aquest matí de dijous de gent amb motiu de la festa de Sant Marc. La renovació del vot de poble amb missa al santuari i el repartiment gratuït de coca i xocolata desfeta és una tradició que es manté ben viva cada 25 d'abril.

Malgrat no ser festiu a Berga i escaure's en dijous, la jornada ha atret molta gent, «més que l'any passat» recordaven alguns dels habituals a la cita. Persones jubilades, altres que no treballaven i també molts escolars han omplert la plaça del santuari, on diversos grups hi han pujat caminant. El matí assolellat a Queralt convidava a participar de la festa.

Primer, s'ha celebrat la missa a l'església, presidida pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i després, a fora, s'ha fet el repartiment de la coca i la xocolata desfeta, en concret més de 400 coques i uns 270 litres de xocolata. Segons la regidora Ermínia Altarriba, «sempre tirem llarg perquè no en falti, que tothom pugui menjar coca i xocolata desfeta. De fet, ens agrada que en sobri i que després en puguem portar per exemple a la gent gran de la residència o als usuaris del Taller Coloma, com serà aquest any».

Enguany, els encarregats de donar els talls de coca i servir la xocolata en els gots reutilitzables que els assistents es porten de casa, han estat Cecili Mateos, Joan Coma, Josep Vidal i Consol Alaball, que han fet una bona valoració de la jornada. També la regidora Ermínia Altarriba n'ha fet un balanç positiu: «Estem contents perquè hi ha hagut molta afluència de gent i tothom ha gaudit d’un bon esmorzar a Queralt». Entre els assistents, molts alumnes d’escoles de Berga que aprofiten per fer una sortida a Queralt: «S’ha d’agrair perquè les tradicions les hem de mantenir, i que les escoles facin aquest esforç de pujar a Queralt és positiu, vesteix molt veure tant jovent en una celebració com aquesta».

La festa de Sant Marc a Berga inclou el concert jove d'aquest dissabte, amb Julieta i PD Morde, a 2/4 d’11 de la nit al Pavelló Vell.

El Nen Jesús estrena corona

La missa en honor a Sant Marc ha servit per beneir la nova corona del Nen Jesús que seu a la falda de la imatge de la Mare de Déu de Queralt. La Mare de Déu i el Nen tenen dos jocs de corones, les de gala que llueixen el 25 d'abril i el 8 de setembre i les més senzilles que llueixen habitualment. Aquestes corones, amb un mateix disseny en gran i en petit, es van estrenar el 1939, però el 1975 les van robar. L'any sobre, el 1976, va reaparèixer la de la Mare de Déu, però la del Nen no es va trobar mai i se n'hi va posar una altra que no feia conjunt amb la de la Mare de Déu. Ara, s'ha recuperat aquesta semblança amb una corona nova. Una orfebreria de València s'ha encarregat de fer la còpia exacta de la corona del Nen, que lluirà d'ara endavant.