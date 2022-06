Jordi Serracanta es perfila com a nou president del Bàsquet Manresa

El rumor ja fa dies que corre i una informació al respecte ha aparegut aquest dimecres al diari L'Esportiu. L'exregidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa i actual membre del departament d'Energia d'Aigües de Manresa Jordi Serracanta sembla el més ben posicionat per convertir-se en el nou president del Bàsquet Manresa. Entraria en substitució de Josep Sáez, que va anunciar dimarts la seva marxa, i culminaria una transició que el mateix president actual va dir que segurament seria ràpida.

Un cop coneguda la informació apareguda, Serracanta ha argumentat a Regió7 que no sap d'on surt aquesta notícia i que "és el club el que ha d'informar i comunicar el que consideri sobre el seu futur. No tinc res a dir". En les darreres jornades, el seu nom ha aparegut amb força en les llistes de presidenciables i caldrà veure si es confirma properament, un cop el consell d'administració del club aprovi la proposta que li haurà arribat del consell executiu.

Serracanta és actualment membre del departament d'Energia d'Aigües de Manresa, empresa municipal, i també membre de la junta del Club Natació Manresa. El seu paper va ser fonamental per batejar les piscines municipals amb el nom de Manel Estiarte Duocastella. Ha estat a l'Ajuntament en diverses etapes, com a tinent d'alcalde, Qualitat Urbana, Medi Ambient i Mobilitat i en l'última, fins al 2019, d'esports, moment en què va ser rellevat per Toni Massegú. Durant poc més d'un any i mig va ser assessor del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i és conegut per la seva faceta de waterpolista, tant com a jugador, entrenador i jutge àrbitre.