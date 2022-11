El pivot Babatunde Olumuyiwa va ser operat satisfactòriament de la seva fasciïtis plantar a principis d'aquesta setmana, segons ha informat aquest dimecres el Bàsquet Manresa en un comunicat.

El jugador de Sierra Leona ha fet grans esforços per poder jugar alguns partits durant les setmanes de tractament conservador que se li ha fet. Però després de seguir amb molèsties, "jugador i serveis mèdics del club han pres la decisió de passar pel quiròfan", diu el club, que no detalla la data d'un possible retorn al terreny de joc: "L'evolució del jugador marcarà quant temps de recuperació necessitarà".