El Bàsquet Manresa ha admès aquest divendres la seva "preocupació esportiva" per l'estat de l'equip, cuer de la Lliga Endesa després de set jornades, però també la confiança de revertir la situació a partir d'una "reconstrucció" de la plantilla que va iniciar la temporada. Així, el director esportiu, Xevi Pujol, que ha comparegut al costat del president, Jordi Serracanta, ha explicat que, a part de l'ala-pivot nord-americà Jake Layman, fitxat dimecres, hi haurà tres arribades més, dos pivots i un base, i s'ha donat a entendre que tots tres vindran procedents d'equips europeus. Aquesta és la compareixença.

Pujol ha considerat que hi ha hagut dos factors que han desmarxat l'equip. "Un va ser la lesió de Tunde [Olumuyiwa], amb una fasciïtis plantar just abans de començar la lliga. Una lesió de la qual ha intentat reaparèixer dos cops, però de la qual ha recaigut i ha calgut operar-lo". L'altre, "la decisió de Justin Hamilton de deixar-nos entre les jornades 3 i 4 de lliga". Durant aquest temps, s'ha intentat buscar solucions, però "el mercat no ens les ha ofert". Segons ell, l'aturada d'aquesta setmana de la competició de clubs per les finestres FIBA ha provocat que "el mercat s'hagi mogut una mica més" i hagin pogut maniobrar.

"Les tres opcions estan avançades. Nosaltres hem fet fins on podíem fer. Ara han de resoldre la situació amb els seus clubs" Xevi Pujol

El director esportiu ha explicat que el club ha detectat on hi havia els problemes i fitxarà "dos cincs [pivots alts] i un base". Les tres opcions "estan avançades. Nosaltres hem fet fins on podíem fer. Ara han de resoldre la situació amb els seus clubs". Pujol també ha dit que aquests jugadors vindran de lligues europees perquè "els contractes garantits que ara mateix estan fent a la G-League dels Estats Units [la Lliga de Desenvolupament de l'NBA] fan molt difícil que puguem fitxar jugadors que potser prefereixen esperar a que els arribi alguna oferta temporal" de la millor lliga del món.

Entrades i sortides

L'entrada de quatre jugadors, Layman i tres més, suposarà també sortides. L'única confirmada és la de Marcus Lee, del qual Pujol, tot i la falta de sintonia entre el jugador i el tècnic, Pedro Martínez, evident des de la pretemporada, ha dit que ha estat "un gran professional, que ha entès la situació des de fa dies i s'ha entregat fins al final. Fins i tot aquests dies s'ha estat entrenant amb nosaltres". De la resta de sortides, cap pista, només que "estem pendents d'algunes situacions físiques". Una podria ser la de Tyson Pérez, cedit per l'Andorra, del qual Pedro Martínez va explicar que està aprofitant aquests dies per tractar-se de la lesió al genoll de la qual va ser operat l'any passat i que no el deixa rendir al cent per cent. Pujol ha explicat que en aquest cas com en el de l'altre cedit, l'italià Giordano Bortolani [de l'Olimpia Milà] no caldria pagar cap compensació si es tornen als conjunts d'origen.

Respecte del base, també ha dit que se'n fitxa un perquè s'ha detectat, amb la baixa de Dani García, que ni Harding, ni Brancou Badio poden dur a terme la missió de direcció de joc amb garanties. Els darrers dies havia sonat el nom de l'alemany de 32 anys Joshiko Saibou, del Dijon, tot i que no se n'ha confirmat cap.

Elias Valtonen, que s'ha perdut els últims partits per la situació personal derivada de la malaltia i la mort del seu pare, es troba bé

Pujol també ha explicat que l'únic fitxatge temporal que ha fet el club en les últimes setmanes, el d'Adam Waczynski, es podria allargar, depenent de la voluntat de totes dues parts i de "veure com queda configurada la plantilla" després de tots els canvis. També ha explicat que Elias Valtonen, que s'ha perdut els últims partits per la situació personal derivada de la malaltia i la mort del seu pare, es troba bé. "Fins i tot m'han dit que ha entrat en la convocatòria per al partit d'avui a Alemanya. Ha de seguir amb la seva vida".

Múscul econòmic

Per la seva banda, el president, Jordi Serracanta, ha explicat que aquesta remodelació de la plantilla suposarà un esforç econòmic que han d'assumir i ha admès "preocupació per com han anat les coses. Vam fer una plantilla de 13 jugadors de manera corresponsable amb el cos tècnic i l'entrenador perquè volíem ser ambiciosos esportivament, però les coses no han anat bé per molts motius. Estem preocupats, però també esperançats de revertir la situació amb el talent i l'expertesa" dels tècnics.

Serracanta, que va agrair les mostres de suport de l'afició després de la derrota a Fuenlabrada, ha explicat que caldrà modificar el pressupost però que aquest "és un document viu, un punt de partida. Vinc del món de la gestió esportiva i sé que no hi ha mai dues temporades iguals. Ara ens trobem amb força i ganes de revertir aquesta situació el més aviat possible".