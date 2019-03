La Diputació analitzarà les zones de Berga propícies per atacar el mosquit tigre

L'Ajuntament de Berga i la Diputació de Barcelona tenen previst realitzar en les pròximes setmanes una segona campanya de prevenció sobre el mosquit tigre, que afecta de manera especial els veïns del barri del Tossalet de les Forques, així com una diagnosi general de la ciutat per tal de saber quin és l'abast de l'afectació.

El consistori s'ha coordinat amb la Diputació de Barcelona per tal que, a més de les actuacions previstes anualment de tractament de plagues i de la prevenció informativa, com la que es va portar a terme l'any passat, es faci també un estudi general de Berga que indiqui quines són les zones més propícies per a la proliferació del mosquit, així com les mesures que cal prendre els pròxims anys. Tant la campanya de prevenció com la diagnosi es faran abans de l'estiu, que és quan els mosquits començaran a pondre ous, segons ha explicat el regidor municipal responsable del programa, Eloi Escútia. El tractament inclourà l'actuació dels especialistes i, també, la dels veïns, que hauran de col·laborar mirant d'evitar tenir aigua estancada.

Per la seva banda, el president de l'Associació de Veïns del Tossalet de les Forques, Jordi Travé, s'ha mostrat esperançat amb aquesta nova campanya, ja que la de l'any passat, afirma, es va aplicar una mica tard, i ha explicat com està, al seu entendre, la situació al veïnat: «Tenim uns carrers més afectats que d'altres, com ara els de Saldes i Gósol, on hi ha el trencant de la rasa que va cap a l'escola; després també hi ha una rasa a Santa Eulàlia i la que baixa de la Valldan». El president de l'associació ha recordat que «l'any passat alguns veïns es van queixar perquè al vespre no podien sortir a fora perquè hi havia una quantitat bestial de mosquits, i a alguns els van picar i crec fins i tot que van haver d'anar al metge». A partir d'aquesta situació, els veïns van repartir informació per les cases i van penjar cartells demanant a tothom que vigilés les torretes i altres elements del mobiliari de ter-rassa perquè no s'hi acumulés l'aigua.