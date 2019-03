L'escola Sant Llorenç forma els nens en salut bucodental

Els alumnes de l'escola Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà participen en un projecte pedagògic sobre higiene i salut bucodental amb el qual aprenen a tenir cura de les dents. Al projecte hi pren part l'odontòloga d'atenció primària de l'EAP Alt Berguedà, que ajuda els alumnes a millorar els hàbits higiènics i dietètics. En la primera sessió hi van prendre part una quinzena de nens i nenes de sis i vuit anys. La sessió va incloure la projecció d'una xerrada audiovisual i la pràctica amb la maqueta d'una dentadura feta per a les demostracions amb infants. Entre les qüestions tractades hi ha l'erupció dental, la tècnica i durada del raspallat i els tractaments dentals conservadors, així com altres dubtes plantejats pels alumnes.