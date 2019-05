L'Agència obre el procés de selecció per cobrir sis places de socorrista aquàtic al Berguedà a l'estiu

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha obert sis processos de selecció per cobrir les places de dos socorristes aquàtics per a les piscines de Borredà, Guardiola de Berguedà i Sant Julià de Cerdanyola.

Des del 2016 l'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha augmentat significativament la seva implicació en la gestió dels processos de selecció per a les contractacions dels socorristes aquàtics que cada any sol·liciten diferents municipis de la comarca. Però també s'ha implicat en la creació de formacions que dotessin el Berguedà d'un major nombre de perfils que poguessin desenvolupar aquestes tasques.

A causa del canvi de normativa que obliga els socorristes a tenir una titulació de grau mitjà per poder exercir, en els darrers anys els municipis han tingut moltes dificultats per poder cobrir les places de socorristes durant el període d'estiu.

Per això l'any passat l'Agència de Desenvolupament del Berguedà va formar 15 joves per treballar com a socorristes en instal·lacions aquàtiques, però també s'ha implicat en la gestió dels processos de selecció per garantir que les persones que treballin en les piscines municipals disposin de les titulacions requerides.

El 100% dels joves que van finalitzar el curs de socorrista, aquesta temporada d'estiu treballaran en diferents piscines comarcals, a través de la gestió, derivació o integració en borses de treball de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà en altres llocs de treball que no són les 6 places que s'han obert.

Els candidats que vulguin presentar-se a les sis places que actualment estan obertes tenen temps fins al 29 de maig per presentar les sol·licituds.