La segona edició per a una empresa amb afició pel bolet

Es defineixen com una empresa familiar amb afició i il·lusió pel món del bolet. Monbolet és una empresa familiar que va sorgir quan la generació anterior va aficionar-se a comprar i vendre bolets. Va ser en aquell moment que va sorgir l'empresa en un petit obrador situat a Berga.

Els seus productes són artesans, naturals i no porten additius, colorants ni conservants. Ofereixen tòfona fresca, bolets frescos, deshidratats i altres productes elaborats amb bolets com pasta o plats preparats. És la segona vegada que Monbolet apareix en el catàleg. «La primera vegada la difusió va ser molt menor i no vam rebre cap trucada en què ens comentessin que la referència per trobar-nos hagués estat el catàleg. Tanmateix, aquest cop estem segurs que sí que passarà», comenta la responsable, Maica Creus.