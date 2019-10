El Consell esgota més de la meitat del pressupost per al Projecte EINA

El Consell Comarcal del Berguedà ja ha esgotat la meitat del pressupost previst per al Projecte EINA, que dona incentius a les empreses i entitats de la comarca per a la nova contractació de persones.

La iniciativa permet als empresaris una subvenció de fins a un 80% del salari mínim interprofessional per a la contractació d'un treballador entre 6 a 12 mesos, com a mínim a mitja jornada. Per a aquest 2018 s'havien pressupostat 50.000 euros dels quals ja se n'han esgotat més de la meitat.

Tal com han recordat fonts del Consell Comarcal, encara s'hi poden acollir les empreses que reuneixin tots els requisits descrits a les bases publicades al web www.bergueda.cat i presentant la documentació, que també es pot consultar i trobar al mateix espai web. Les subvencions tenen l'objectiu d'afavorir la contractació de persones en situació de vulnerabilitat i poden ser proposades per les mateixes empreses o bé pel Consell Comarcal a partir de les borses de treball de les quals disposa l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.