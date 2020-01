Berga vol iniciar el control de colònies de gats i de la reproducció dels coloms

Membres de l'Associació berguedana per a la protecció dels animals i del Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA) han iniciat converses amb l'Ajuntament de Berga per a la regulació de les colònies de gats a Berga i per al control de la reproducció dels coloms a la ciutat. Olga Trasserra, Audi Benavides i Carme Pérez formen part d'aquest grup de treball que vol impulsar el control d'aquests animals urbans per generar un benefici per a tota la ciutadania, que suposarà a la vegada reduir els conflictes veïnals que de vegades es generen per les opinions a favor i en contra dels punts d'alimentació per a gats al carrer.

L'impuls d'aquestes converses amb el consistori i la Policia Local de Berga, que les han vist amb bons ulls i que han començat a treballar per posar-hi fil a l'agulla, ha sorgit després d'una problemàtica detectada a final de l'any passat, tal com explica Olga Trasserra, veterinària i responsable de l'establiment Món Animal situat al passeig de la Indústria de Berga. Durant el mes de desembre, Trasserra va detectar abocaments de verí a la via pública, a les voreres i als vorals dels arbres del passeig de la Indústria i carrers del voltant amb l'objectiu de provocar la mort de gats, coloms i d'altres ocells i animals. Segons Trasserra, aquest verí es dipositava de matinada en espais on s'acostuma a deixar menjar per als gats per a les campanyes d'esterilització que es realitzen cada any a la ciutat des de fa ja temps. «En conveni amb l'Ajuntament de Berga, la Diputació de Barcelona i la protectora es destina una partida cada any per a la captura de gats de carrer per a la seva esterilització. Per fer-ho cal tenir les colònies més o menys controlades i acostumades a tenir menjar en un punt per poder realitzar la posterior captura, esterilitzar-los i, si no estan malalts, retornar-los al carrer, o en alguns casos donar-los en adopció o bé a la protectora», detalla.

Després de detectar aquests abocaments il·legals de verí, que suposen un atemptat contra la fauna silvestre i estan tipificats com un delicte mediambiental greu, que pot ser penalitzat amb multes de 400 fins a 21.000 euros, un grup d'animalistes van denunciar els fets a la Policia Local i van demanar al consistori la seva implicació per trobar una solució al problema. «Aquest verí pot causar la mort de felins, coloms i d'altres ocells, però també d'altres animals de companyia que ingereixin aquest verí que es pot comprar a qualsevol supermercat, i que a més a més té efectes a la cadena tròfica, ja que són tòxics que no desapareixen».

Per evitar aquestes disputes veïnals, ja que aquest verí ha estat dipositat per particulars que estan en contra dels animals de carrer, ha sorgit la proposta de controlar les colònies de gats i evitar que hi hagi incidents, i a la vegada reduir la sobrepoblació de gats malalts o sense alimentar. «El nostre objectiu, el de les associacions animalistes, amb l'objectiu d'evitar problemes, és controlar els punts d'alimentació i esterilitzar més».

És en aquest punt on el consistori s'ha mostrat disposat a treballar per regular les colònies felines amb l'habilitació de punts concrets per a l'alimentació dels gats i, a la vegada, formant persones per dur a terme aquesta alimentació, controlar-ne més l'esterilització i informar els veïns de l'existència d'aquests espais. A més a més, també s'estudiarà donar fàrmacs als coloms a través dels aliments que evitin la seva reproducció. «No es tractarà de matar de gana els coloms i gats, sinó d'evitar que es reprodueixin i de reduir les poblacions fins al 80% en un termini de cinc anys, establint unes zones on puguin viure en equilibri i en bones condicions». Asseguren que ja hi ha altres municipis on funciona i recorden que cal fer-ho per complir la Llei de Protecció Animal.