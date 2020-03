Veïns del carrer Major de Berga efectuen una campanya per combatre l'incivisme

«Un pipí a cada porta portarà una revolta, si vols tenir una baixa laboral trepitja una tifa, que va fenomenal, amb el porta a porta merda que ningú s'emporta, els carrers de la ciutat sempre estan ben emmerdats». Passejant pel carrer Major de Berga criden l'atenció aquests missatges contundents i irònics penjats a les parets per denunciar la brutícia d'una de les zones comercials més transitades de la ciutat.

Els responsables de la seva col·locació són els membres de l'Associació de Veïns del Carrer Major de Berga, que han engegat una campanya per lluitar contra l'incivisme que assota aquesta icònica via. Aprofitant la celebració del Carnaval, l'associació va pensar que seria una bona manera de cridar l'atenció guarnir els carrers amb missatges per evidenciar la presència de deixalles i orins i excrements de gos. Aquests cartells seguiran presents per denunciar la situació de manera permanent.

Fàtima Sánchez, membre de l'associació, ha explicat a Berguedà Setmanal que «el problema principal són els pipins i les caques dels gossos, hi ha un incivisme bastant gran. La iniciativa de l'associació va néixer per Carnaval, ho vam aprofitar per ajuntar-ho i denunciar la situació». Abans d'això, el primer pas l'havia fet la botiga de fotografia Luigi, ubicada al bell mig del carrer Major, que ja havia penjat cartells a l'exterior de la botiga amb el missatge «Siguem cívics, cuidem el carrer Major».



La brutícia porta rates

L'Associació de Veïns del Carrer Major afirma que amb la implantació del sistema porta a porta les bosses d'escombraries s'acumulen a les entrades de les cases i el fet que hi estiguin diversos dies fa que hi proliferin les rates, fins i tot a plena llum del dia. «Hem anat a parlar amb l'Ajuntament pel tema del porta a porta. L'orografia del carrer Major fa que hi hagi llocs més recòndits que costa més que passin a buscar les escombraries. Això fa que les bosses amb els diferents tipus de deixalles s'hi estiguin tres o quatre dies i apareixen rates grosses, no ratolins. I això no és culpa de l'Ajuntament, hi ha gent que no aplica bé el sistema per desconeixement o desgana», indica Sánchez.

Segons apunta l'associació, la màquina que escombra el terra passa un cop al matí però no arriba a netejar els orins dels gossos, que es troben a les parets dels comerços. El problema dels orins i els excrements de gos, segons ells, no és un fet aïllat del carrer Major, sinó que és generalitzat a tota la ciutat i l'Ajuntament n'està al cor-rent. Sánchez exposa que «d'aquí a poc tornarem reunir-nos amb l'Ajuntament. No som l'únic veïnatge que té problemes. Els orins són a la paret i és un cúmul dia a dia. Tots hem arribat amb una sabata empastifada a casa, no és d'ara ni culpa del porta a porta».



Fer un millor carrer Major

L'objectiu de la iniciativa, a més de tenir un carrer Major més net i polit, és recuperar i consolidar la vida en aquesta zona comercial de la ciutat, que en els últims anys ha vist com s'hi perdien diversos comerços. «Si el carrer fos més net, hi correria més gent, aquest és un dels objectius amb què treballa l'associació. Hi ha més de 80 botigues al carrer Major i se n'han tancant moltes de consecutives, per això es veu d'un tros tancat. Però hi segueix havent molts comerços, buit del tot no ho està. Però si ho compares amb força anys enrere, la sensació que un pot tenir quan hi passa és que sí que s'han tancat diverses botigues».

Aquestes accions de l'associació tenen la intenció de fer visible la problemàtica, i no és l'única que han fet. «Amb els pressupostos participatius es van demanar més papereres, la gent tira coses a terra perquè no en troba, o hi ha fanals espatllats que no han tornat a il·luminar. Hi ha coses del carrer Major que es podrien millorar i nosaltres, reivindicant-ho com hem fet per Carnaval, fa que es donin a conèixer.



Una associació en creixement

L'Associació de Veïns del Carrer Major de Berga es va fundar ara farà un any i ja té 38 socis, entre veïns i comerciants. Una de les primeres accions que va portar a terme va ser instal·lar una cartellera. Es va pintar l'antic Tanàgia i s'hi va col·locar una cartellera per evitar que la gent penges cartells fora de lloc.

Sánchez valora positivament el primer any de vida de l'associació i afirma que els veïns i comerciants estan contents. Fins i tot l'Ajuntament els ha cedit un local que guarneixen cada cert temps. «Intentem reunir-nos un cop al mes. Els comerços agraeixen que algú ajudi a dinamitzar una mica la zona. Estem contents. La gent ens ha acollit molt bé i hem anat creixent», acaba Fàtima Sánchez.