El Santuari de Falgars acull la tradicional truitada

Un any més, la Pobla de Lillet va celebrar la Truitada de Sant Marc al Santuari de Falgars. La jornada es va iniciar amb una missa, seguida de la benedicció del terme, i a continuació, el repartiment de truites. La tradició de la diada de Sant Marc a la Pobla de Lillet té els orígens en un vot del poble fet el 1348 contra la pesta negra, en general per demanar bones i millors collites i no passar penúries.