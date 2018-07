Òmnium fa una crida per omplir les dues cel·les en l'acció a favor dels presos

Òmnium del Berguedà ha fet una crida perquè la ciutadania s'apunti a a participar en l'acció simbòlica per reivindicar la lliberta dels presos independentistes. Es durà a terme a la plaça de les Fonts de Berga els dies 6, 7 i 8 de juliol. L'acció reivindicativa «Un poble empresonat» ja s'ha dut a terme en altres ciutats del país.

Consisteix que persones voluntàries es tanquen dues hores en cel·les d'una presó simulada com les que poden ocupar els presos per denunciar l'existència de presos polítics. Les persones interessades a participar en aquesta acció poden inscriure-s'hi al web: unpoblempresonat.cat. Cada cel-la té llit, tauleta, llum i teulada.

Montse Soler, presidenta d'Òmnium al Berguedà, ha explicat a Regió7 que de les 50 places que hi ha per omplir encara en falten 18 per cobrir. Les 6 places de divendres ja s'han cobert totalment però en queden 9 per omplir els horaris de dissabte i 9 més els de diumenge. Les cel·les, que arribaran amb un camió a Berga a les 3 de la tarda de divendres, s'obriran divendres mateix a les 6 de la tarda i els voluntaris s'hi aniran tancant en torns de nit, matinada, matí i tarda fins a les 8 del vespre de diumenge.

A Berga és una acció que impulsen l'ANC i Òmnium Cultural amb els partits polítics sobiranistes, PDeCAT, ERC i la CUP, i el CDR.

L'acció començarà divendres a partir de les 6 de la tarda quan s'empresonin els primers voluntaris. Cada dia es faran actes paral·lels com concerts, xerrades sobre diferents temes i amb diferents ponents (ensenyament, sanitat a la República). I cada dia a les 7 hi haurà El cant dels ocells interpretat per diferents músics i formacions musicals.