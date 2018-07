«Demano molta col·laboració de tothom per aplicar el nou sistema del porta a porta»

Afronta el repte de gestionar l'aplicació del nou model de recollida de residus municipals al Berguedà. En 12 pobles s'aplicarà el porta a porta i als altres 19 es farà la recollida en illetes de contenidors d'accés controlat on els usuaris abocaran la brossa

Francesc Xavier Francàs (la Pobla de Lillet, 1954) és el responsable polític de posar en marxa el canvi de model de gestió de residus. El porta a porta s'implantarà a Avià, Bagà, la Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, Cercs, Berga, Vilada, Olvan, Casserres, Puig-reig i Gironella. Als 19 municipis restants es farà la recollida identificada en contenidors tancats aquest any. Tot plegat tindrà un cost de 3 milions d'euros. L'objectiu del Consell és passar de l'índex actual de gairebé el 30%, i a la cua de Catalunya, al 70%.



L'aplicació del nou model de gestió de residus al Berguedà, serà una revolució incruenta? Arribarà la sang al riu?

(Somriu)No, no. Sí que és veritat que farem una revolució amb la brossa perquè és un canvi molt fort de mentalitat a nivell comarcal que tindrà una gran transcendència. Però no fem res nou.

Quan s'aplicarà?

A mig mes d'octubre. Vam dir l'1 d'octubre però se'ns ha allargat per la paperassa i volem ser més prudents.

Arribaran a temps a la nova data, la tercera?

Sí, sí. Tenim la planificació prevista per fer tota la campanya informativa el mes de juliol. Ja hem fet reunions amb càrrecs electes i personal municipal. Aquesta setmana comencem a enviar cartes informatives als domicilis dels veïns dels 12 municipis on s'aplica. I automàticament es començaran a fer assembles obertes de veïns i sectorials i amb entitats i associacions d'empresaris i botiguers i persones que no viuen als nuclis urbans. A més, a tots els blocs de pisos on hi hagi més de 10 habitatges es farà una reunió per cada bloc. També editarem un butlletí per informar dels motius perquè es fa i en què consisteix, que serà en bars i botigues.

Es faran campanyes informatives generals?

El juliol farem les reunions, enviarem la carta i editarem el primer butlletí informatiu. De cara al setembre sortirà un nou butlletí amb les dades de començament de la recollida porta a porta, els sistemes de recollida i si cal farem més reunions. I es dirà els dies, llocs i hores per lliurar el kit de material que cadascú ha de tenir a casa seva. En el moment que s'entregui el kit als particulars es resoldran dubtes i s'informarà de nou. També se'ls donarà un imant per posar a la nevera amb un calendari on cada dia diu quin residu han de treure i el sistema de recollida de voluminosos, les deixalleries, etcètera. A nivell de grans productors ja se'ls entregarà a les seves seus.

Fins ara, els ciutadans dipositen les seves deixalles quan volen als contenidors que toca o a les deixalleries. A partir de l'octubre, per exemple a Berga, què hauran de fer els veïns amb la seva brossa?

Berga estarà diferenciat de la comarca. A l'alt Berguedà tenim recollida pràcticament cada dia, al baix Berguedà cada quatre dies. A l'alt Berguedà donarem la galleda petita de cuina i la gran per treure l'orgànica, una galleda multiproducte per a envasos i paper i una altra per a la resta. A Berga no. A Berga es preveu fer-ho tipus grans ciutats europees. Se'ls donarà un cistell reixat d'orgànica per a la cuina amb les bosses. Un cubell d'orgànica per al carrer de 20 litres. Una bossa groga transparent per als envasos i una altra bossa grisa que hi va tota la resta. Per al paper i el cartró no se'ls donarà cap bossa. S'ha de plegar i el podem deixar al costat del contenidor el dia que hi hagi recollida. Hi farem recollida quatre dies a la setmana. El dia que traguem orgànica traurem envasos i paper. I tindrem un dia de resta sol. Això comporta que al carrer, quan hagi passat el camió, com a màxim hi quedarà el contenidor d'orgànica. Els cubells i les bosses necessàries s'hauran de comprar?

No. El Consell facilita tots els cubells, les bosses d'orgànica, les d'envasos i les de resta. Tot això va amb un xip que identifica el pis, no la persona. Això serveix per controlar la producció real de brossa. El projecte del canvi de sistema és per reciclar el màxim d'acord amb el que ens marquen les normatives. I també perquè les deixalles al seu moment s'hauran de cobrar per generació. No podrem fer com ara que tenim una tarifa plana tant si reciclem com si no. Per aplicar aquestes tarifes hem de tenir unes dades de producció de brossa. Necessitem un any o dos per saber com van les produccions i adaptar els costos a la realitat de la comarca.

Qui no recicli bé serà sancionat econòmicament?

La normativa de sancions està aprovada des de fa més d'un any. Fins ara s'han obert 25 expedients. Per exemple: quan a Berga hi va haver abandonament de bosses de deixalles al carrer, ja es va sancionar. Amb el nou sistema no és que anem de cara a sancionar sinó a informar i que tothom ho faci bé.

Com ho faran?

Al carrer hi tindrem una persona, un informador-inspector que donarà informació a qualsevol veí de com funciona el sistema. Quan les persones que facin la recollida trobin una galleda amb productes o bosses barrejades o equivocades, no se les enduran, hi deixaran una etiqueta i obriran una incidència. Aquest informador anirà a veure aquest veí per explicar-li per què li han deixat la bossa i la galleda. Se li explicarà el que ha fet malament, no se sancionarà.

No?

Per descomptat, si ens trobem amb una persona que és reincident, que el que vol és marejar-nos, aleshores se li obrirà un expedient sancionador. Això és així de clar.

Quants informadors hi haurà a la comarca?

Tres, un a l'alt Berguedà, un altre al baix Berguedà i l'altre al Berguedà centre. A part de voltar pels carrers per comprovar com funciona el nou sistema, un dia a la setmana estarà en un ajuntament i tindrà unes hores d'atenció al públic. Pot rebre queixes, suggeriments o se li podran comunicar incidències si s'ha fet malbé material, per exemple. La resta de dies podran adreçar-se a l'ajuntament o bé trucar al Consell, que serà el centre de coordinació de tota la comarca.

Suposem que la recollida es fa a les 3 de la tarda i jo treballo fins a les 11 de la nit, què passa?

En el cas de Berga, Puig-reig i Gironella tindrem recollides nocturnes a partir de les 10 de la nit, tots sabrem quan passa el camió davant de casa, potser el primer dia no però ja veurem que hi ha unes rutes periòdiques. A l'alt Berguedà o a Casserres o Olvan tenim rutes que començaran a les 6 del matí. Normalment tenim horaris de feina amb torns de matí, tarda o nit. Amb aquests horaris tothom tindrà marges per deixar la galleda. No veiem que hi hagi moltes dificultats. Però tindrem l'informador de carrer per atendre els casos que es donin.

Els contenidors desapareixeran de la via pública?

Desapareixeran tots menys el del vidre.

Als 12 municipis del porta a porta hi haurà 39 illetes de contenidors d'emergència. Per a què serviran?

Cada habitatge tindrà un clauer que donarà accés controlat per dipositar les deixalles quan li vagi bé un nombre limitat de vegades l'any per a casos d'emergència. Aquest mateix tipus d'illes serviran per a la gent que no viu dins la ruta del porta a porta: habitatges aïllats o cases de pagès. Aquests sí que hi tindran accés 365 dies l'any.

Per què apliquen aquest nou model?

El repte és arribar al 70% del reciclatge i ara no arribem al 30%, hem de doblar per força. Ho hem de fer per respecte al medi ambient, hem de fer pujar el volum d'orgànica. També hem de tenir una planta de compostatge al Berguedà. No ens podem permetre pensar que hem de fer un altre abocador d'aquí a 20 anys. Actualment paguem 720.000 euros anuals del cànon per abocar. Dels 113 euros del rebut domèstic, 20 són del cànon. Estem molt esperançats que la gent ho faci. El problema no es treure la galleda, ens hem de mentalitzar de separar les deixalles en origen a la cuina. El sistema actual ha fracassat perquè és anònim, perquè no es recicla en origen i quan sortim de casa ho tirem al contenidor que té la boca més grossa.

Que els fa pensar que els berguedans sabrem fer correctament el porta a porta si fins ara hem demostrat que tenim serioses dificultats per fer quelcom més senzill com és dipositar les deixalles on pertoca.

A vegades s'ha de fer una trontollada forta per agafar les noves línies. Però estem anant en bona direcció, hem d'acabar de donar el cop de cap. Això pot funcionar.

Què diu a la ciutadania?

Demano molta col·laboració de tothom per aplicar el nou sistema de recollida del porta a porta i que si tenen dubtes ho demanin.