Berga impulsa els Elois amb una mostra d'oficis al barri vell i més pressupost

La celebració dels Elois guanya continguts, musculatura històricofestiva per anar més enllà de la part més coneguda que és la passada on tothom acaba xop per l'aigua que els veïns llancen als genets i montures al llarg del recorregut. Enguany, la festa estrena una mostra d'oficis artesans al barri vell amb l'objectiu de dinamitzar la celebració i el centre històric de la ciutat gràcies a l'increment de 5.000 euros del pressupost que enguany assoleix els 26.000 euros. Serà el 21 i 22 de juliol.

El consistori redobla l'aposta per aquesta celebració juntament amb la Junta Conservadora dels Elois i entitats com La Farsa o l'associació de veïns del carrer de la Pietat. Si l'any passat es van introduir dues novetats al programa de dissabte a la tarda, -l'escenificació teatral del rapte de la núvia i la festa de comiat de solteres i solters a cura de La Farsa-, enguany s'hi afegeix la mostra d'oficis del gremi de Sant Eloi i en concret els del metall i el ferro. Els textos del programa de la historiadora Dolors Santandreu en parlen. N'hi haurà 7: el ferrer forjant claus i picaportes, el manyà forjant reixes i tancaments, l'espai de fosa de metalls, el llauner, l'arbre de les claus, l'encunyació de monedes amb tallers infantils i el ferrer elaborant claus i decoracions per a portes. La mostra es podrà visitar a 2/4 de 5 i fins a 2/4 de 9 del vespre a diferents carrers i places del barri vell. A 2/4 de 10 hi haurà un sopar popular a cura dels veïns del carrer de la Pietat i posteriorment les actuacions dels Animal i PD Magenta. El consistori aprofitarà per fer la presentació del videoclip de la campanya «Vull la nit! Festes lliures de sexisme». Hi haurà el Punt Lila que es va estrenar per Patum i es repartiran gratuïtament gots de la campanya. A més, es farà una marxa exploratòria de Berga per cercar «llocs on les noies poden sentir-se més insegures».

A la presentació dels actes dels Elois, ahir, la regidora de Festes Mònica Garcia va dir que l'objectiu de la creació de la mostra d'oficis «és dotar de contingut cultural i històric la festa perquè vagi més enllà de l'aigua», un element que també es potencia. Garcia va destacar el fet que una celebració lligada als oficis s'hagi mantingut fins i tot quan aquests ja no existeixen avui dia. L'arrelament de la celebració ha permès la pervivència de la festa fins a l'actualitat i és per això que s'aposta per vigoritzar-la. El consistori ha enviat 8.000 fulletons a les llars dels berguedans, ha fet 100 cartells i 500 programes.

Una altra de les novetats serà que hi haurà dues parelles dansant el ballet de Déu.