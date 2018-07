ERC de Berga escull Ramon Camps com a cap de llista per a les municipals

ERC de Berga ha escollit Ramón Camps Garcia com a candidat a l´alcaldia per les eleccions municipals de l´any que ve. El nou cap de llista és fill del que va ser alcalde entre el 2003 i 2007, Ramón Camps Roca. La secció local ha designat el cap de cartell en una votació celebrada divendres al vespre amb un suport del 45,5% dels vots dels militants. La dessignació de Camps, que s´enfrontava en l´elecció pel càrrec a la fins ara cap de files al grup municipal Erminia Altarriba, consolida el rumb dels últims anys de la formació, marcat per l´arribada a la seva cúpula més visible dels antics càrrecs del PSC.