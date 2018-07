ERC de Berga vota Ramon Camps per ser l'alcaldable a les municipals 2019

ERC de Berga ha escollit Ramon Camps Garcia com a candidat a l'alcaldia per a les eleccions municipals de l'any que ve. El nou cap de llista és fill del que va ser alcalde entre el 2003 i 2007, Ramon Camps Roca. La secció local ha designat el cap de cartell en una votació celebrada divendres al vespre amb un suport del 45,5% dels vots dels militants. La designació de Camps, que s'enfrontava en l'elecció pel càrrec a la fins ara cap de files al grup municipal Ermínia Altarriba, consolida el rumb dels últims anys de la formació, marcat per l'arribada a la seva cúpula més visible dels antics càrrecs del PSC.

El candidat, que no és regidor en l'actual mandat i, per tant, ha propiciat un sorpasso a la regidora i excap de cartell, ha manifestat que «tenim un any per endavant per poder treballar molt bé el projecte i el programa, i fer una llista representativa de la ciutat i les seves necessitats. Això ens ha de servir per arribar més preparats que ningú a les eleccions del 2019 i, des de l'Ajuntament, construir els fonaments sòlids de la República catalana». Camps liderarà una ERC que parteix d'una base actual de tres regidors d'un total de disset al plenari municipal. En les eleccions del 2015, la formació va obtenir 974 vots, la qual cosa va representar-ne el 14,8%. Aquells comicis van viure una victòria mínima de la CUP per sobre de CiU per 58 vots, en què van aconseguir sis regidors cada formació. Davant d'aquest escenari, ERC va resultar la crossa indispensable. Els resultats van suposar l'entrada de nou al consistori, ja que en les eleccions del 2011, ERC va obtenir 306 vots, que la van deixar sense representació.