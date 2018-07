Berga treu al carrer tres desfibril·ladors i instal·larà tres aparells nous a l'exterior

Berga és una ciutat una mica més cardioprotegida des de fa uns dies. L'Ajuntament de Berga i l'associació De Tot Cor treballen per ampliar el mapa de desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

En les darreres setmanes s'han tret al carrer tres dels dispositius que estaven instal·lats a l'interior d'equipaments municipals, una acció que l'equip de govern de la CUP ha dut a terme després de les peticions formalitzades pels membres de l'associació De Tot Cor que treballen en aquest àmbit a la comarca. El regidor de Salut Pública, Eloi Escútia,ha explicat que s'han tret a l'exterior els desfibril·ladors de l'ajuntament, a a la plaça de Sant Pere; el del casal cívic, a la plaça de Sant Joan i el del pavelló de la zona esportiva. A més a més, Escútia ha anunciat que enguany està previst que s'instal·lin tres aparells més, directament a l'exterior, perquè siguin accessibles en cas d'emergència. Concretament, s'instal·laran a l'exterior de l'hotel d'entitats, al carrer Mestre Pedret; al passeig de la Indústria; i al centre cívic de la Valldan, gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona de 4.500 euros. Aquests se sumaran als que s'han tret a fora ara i als que hi ha a Queralt, al Pavelló de Suècia, al teatre i al camp de futbol i a una unitat mòbil. També hi haurà un nou aparell mòbil per a tenir durant la celebració d'esdeveniments i festes.

El president De Tot Cor, Josep Gomà, s'ha mostrat satisfet pel compromís de l'equip de govern d'haver tret a l'exterior els aparells i ha recordat que allò important és que la gent «aprengui a fer-los servir i no tingui por a utilitzar-los en cas de necessitat», és per això que es mostren oberts a fer noves formacions i tallers per a entitats i particulars.