El Consell inicia les xerrades per a l'aplicació del porta a porta

Aquest octubre, s'iniciarà la recollida de residus porta a porta a 12 municipis del Berguedà: Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet, Olvan, Puig-Reig, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada. El Consell Comarcal del Berguedà ha iniciat les xerrades informatives per explicar als usuaris com funcionarà el nou sistema. L'objetciu és poder passar de l'actual índex del 30 % de recollida selectiva al 70 %.

Fonts de l'ens han explicat que la implantació del nou model «comporta un canvi d'hàbits, sobretot al Berguedà, on només es recicla el 30 % de residus que generem. La resta van a parar a l'abocador, que a més de l'impacte ambiental que provoca, s'encareix any rere any, degut al cànon establert per cada tona de residus que hi entra». Les mateixes fonts han afegit que «aquest canvi requereix d'un procés informatiu i participatiu per garantir la implicació i el consens entre tots els implicats». Per aquesta raó, durant les properes setmanes, se celebraran «xerrades obertes a tots els municipis, reunions en tots els edificis amb més de 10 habitatges –per consensuar la manera de treure els residus i buscar solucions concretes-, reunions amb els habitatges aïllats dels 12 municipis i amb entitats i col·lectius».

Tal com ja va informar aquest diari al seu dia, durant els mesos de setembre i octubre «s'iniciarà la campanya d'implantació per tal que tots els habitatges i les activitats disposin del conjunt d'estris per participar en el porta a porta i de tota la informació pràctica». D'aquesta manera, es preveu que «a principi de setembre, totes les llars rebin una carta convocant-les a un espai on recollir el conjunt d'estris i una guia pràctica del porta a porta».

El Berguedà no és la primera comarca que implanta la recollida porta a porta. Abans ho han fet el Pallars Sobirà, l'Anoia i bona part d'Osona. Fonts del Consell han indicat que «al mateix temps que s'implanta al Berguedà, s'inicia també a 22 municipis del Segrià». Actualment a Catalunya «hi ha més de 140 municipis amb recollida porta a porta, entre ells Barcelona, que ha iniciat la recollida a Sarrià, Girona, que ho ha fet en dos barris de la ciutat, i Lleida, que implantarà un primer barri el més de novembre d'enguany».