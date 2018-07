Gósol recupera el seu passat medieval

a Fira Càtara i Medieval de Gósol ha dibuixat al centre de la localitat un recorregut basat en l´artesania i la mostra d´oficis. En la dotzena edició del certament, l´ajuntament l´ha volgut reinventar. «No ens acabava d´agradar el que hi havia fins ara, per això hem impulsat aquest canvi. Ens hem enfocat al voltant del Camí dels Bons Homes i les comarques del Berguedà, l´Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i l´Arieja», explica la regidora de Festes i Cultura Carme Sánchez.

Tant avui dissabte com diumenge, durant tot el dia al centre de la localitat berguedana hi ha artesans de quilòmetre zero de les comarques esmentades, a més de mostra d´oficis. Un dels objectius de l´organització també ha estat que els visitants es trobin amb parades i productes referents a l´època medieval. «Hem volgut donar més importància a la qualitat que a la quantitat, i l´any que ve tindrem alguna parada més, ja que enguany hi ha hagut alguna baixa d´última hora», continua Carme Sánchez.