Alsa presenta el projecte per reparar el voladís del baixador de busos de Berga

La companyia Alsa ha demanat a l'Ajuntament de Berga un permís d'obres per portar a terme les obres de reparació del voladís de l'edifici on es venen els bitllets dels autobusos i s'atenen els usuaris de la companyia, a l'històric baixador que hi ha al passeig de la Pau tocant a la plaça de la Creu, segons ha pogut confirmar aquest diari.

Fa un mes i mig que la companyia ha demanat el permís i ara esperen que els serveis tècnics municipals els donin el vistiplau per tal de poder escometre els treballs valorats en uns 5.000 euros i per als quals ja disposen dels materials necessaris segons han detallat les fonts consultades per aquest diari.

El 25 de gener del 2015 una ventada es va endur un fals sostre de plàstic que hi havia. Era l'únic aixopluc per als viatgers en cas de mal temps. Des de llavors faci fred o calor o plogui els viatgers s'han quedat sense i estan exposats a la intempèrie. L'única opció que tenen en cas d'inclemències meteorològiques és entrar a l'edifici del baixador, on hi ha una petita barra de bar i uns serveis i bancs, o bé anar al bar del costat. D'ençà que va volar el voladís, el consistori va instal·lar dos bancs metàl- lics a l'exterior, perquè els viatgers que ho vulguin almenys puguin seure.

Després de la ventada, la companyia Alsa, que presta el servei de transport regular de viatgers, va desmuntar els elements malmesos que hi quedaven i que suposaven un perill si es desprenien. Així, hi van quedar només les bigues que subjectaven l'estructura d'aquella vella coberta.

Tal com ja va informar aquest diari, aleshores, fonts de la companyia van dir que ho arreglarien. Tanmateix, fins ara no ha estat així. Fonts d'Alsa van explicar que en aquell moment «semblava» que la construcció de l'estació d'autobusos de la capital berguedana, una de les poques del país que encara no en té, es faria a curt termini. Això va ser abans de les eleccions municipals del maig del 2015 i després que la ciutat fes un procés de participació per triar l'emplaçament per construir-la, a l'aparcament del barri de la Font del Ros, a la zona sud del parc de les Aubes. Preveient que es faria una estació de busos no es va agençar el voladís. Posteriorment, i en constatar que el projecte no té calendari, Alsa va recuperar la proposta per arreglar el voladís d'un espai per on cada any passen més de 100.000 viatgers.