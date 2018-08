Puig-reig tanca al trànsit la variant nord per les esllavissades

La via afectada

La via afectada Aj. Puig-reig

Els darrers episodis de pluges intenses que han afectat Puig-reig han obligat a tancar al trànsit, de nou, la variant nord de Puig-reig, segons ha informat el consistori. Han tornat a caure terres, pedres i roques a la zona central del vial de circumval·lació entre la BV-4131 i la C-1411z.

Fonts municipals han informat que la nit de dijous a divendres "hi ha hagut una caiguda de terres i pedres important, i ha quedat una roca de considerables dimensions completament descalçada i que es sustenta únicament amb la xarxa. La caiguda d'aquesta pedra podria provocar una caiguda múltiple amb el greu perill que això suposaria".

Per aquest motiu s'ha tallat la via al trànsit. "Vist el risc que aquesta circumstància comporta, ens veiem obligats a tancar temporalment aquesta via, fins que la Generalitat faci les actuacions corresponents"