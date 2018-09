La Fira de Santa Tecla de Berga aposta per retornar als orígens de la mostra

Berga celebra dissabte i diumenge, 22 i 23 de setembre, la Fira de Santa Tecla. L'objectiu de l'Ajuntament de Berga és que la mostra sigui, de nou, un lloc on comprar i vendre animals. La mostra «continua el seu procés de transformació perquè el nostre objectiu és la promoció de la ramaderia i de la indústria agroalimentària, aquest sector és clau per a la recuperació de la comarca perquè és el que depèn menys de tercers», va assegurar Francesc Ribera, el regidor de Promoció Econòmica, en la presentació del certamen, ahir.

La mostra agrícola i ramadera aplegarà un total de 57 expositors, 9 més que el 2017, i mig centenar de caps de bestiar al recinte firal a l'aire lliure de la plaça Viladomat i el passeig de la Indústria (el Vall). Enguany es continuarà la iniciativa de promoció del món ramader engegada l'any passat a cura de la Federació Catalana de Raça Bruna dels Pirineus. Si el 2017 es va estrenar al certamen una subhasta de mascles reproductors d'elit, enguany es farà una subhasta de terçones, vedelles de cria de tres anys a les quals falten pocs mesos per parir, molt apreciades al mercat. Martí Orriols va explicar que se'n subhastaran una desena dissabte dia 22, de 12 a 2/4 de 2. És previst que l'acte aplegui ramaders dels Pirineus. I diumenge hi haurà un concurs de vedelles del Centre de Recria de la Raça Bruna dels Pirineus.

Martí Orriols, president de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus, va destacar que «l'any passat vam quedar molt contents de la primera subhasta que es va fer a la Fira de Santa Tecla». I creu que aquest any es tornaran a tancar compres i vendes al certamen berguedà.



Tancar tractes

«La inèrcia havia convertit la Fira de Santa Tecla en una fira multisectorial menor a l'ombra de la Fira de Maig amb elements aliens a l'origen de la festa», va indicar el regidor Francesc Ribera. «Volíem recuperar al màxim l'esplendor d'aquesta fira». D'aquí que s'hagi iniciat una tasca per tal de potenciar tot allò relacionat amb la ramaderia i l'agroindústria. Ribera va dir que «aquest procés de transformació no es pot fer en un any sinó que s'ha de fer de mica en mica perquè els canvis es vagin consolidant». Així, fins ara s'ha portat la maquinària agrícola al certamen ramader en comptes que s'exhibís com es feia a la Fira de Maig. L'any passat es va apostar per les subhastes de bestiar, i mercat de formatges on els elaboradors poden vendre directament els seus productes al consumidor final. En paral·lel el consistori «aposta per dinamitzar la fira perquè hi hagi més coses a part dels expositors, elements lúdics, espectacles musicals, titelles, cançons de taverna o maridatges i food trucks» on els assistents podran gaudir de begudes, tapes, entrepans i gelats artesans. Una de les novetats d'enguany és un concurs d'elaborar espantaocells obert a un públic familiar.