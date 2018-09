ERC de Gironella vol que l'Ajuntament apliqui una nova «fiscalitat progressiva»

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Gironella ha anunciat que al pròxim ple, que se celebrarà el primer d'octubre, defensarà una moció per avançar cap a una «fiscalitat progressiva», la qual ha de ser «respectuosa amb el medi ambient i orientada a corregir desigualtats per garantir la igualtat d'oportunitats».

El text proposarà acordar que l'Ajuntament es comprometi a «dissenyar i aplicar un model integral de fiscalitat progressiva que inclogui impostos, taxes i preus públics amb l'objectiu de corregir les desigualtats i garantir l'accés de tots els ciutadans als serveis públics». Igualment, el compromís inclourà la «introducció d'elements de responsabilitat ambiental en les diferents ordenances fiscals amb l'objectiu d'afavorir la transició cap a un model energètic basat en energies renovables» així com el disseny de «polítiques d'ajudes vinculades a la capacitat econòmica amb l'objectiu de compensar el caràcter regressiu d'aquelles figures tributàries que no disposen de marge normatiu».

El grup d'ERC vol que els acords es prenguin perquè ja siguin aplicats en les ordenances i el pressupost per a l'any que ve. Els representants de la formació republicana han remarcat que aquesta moció s'adequa a la seva trajectòria ideològica i ha lamentat que no hagi trobat el consens de l'equip de govern municipal: «És el que hem defensat sempre, però malauradament l'equip de govern no ha fet prou i s'ha limitat a gestionar una austeritat imposada per l'Estat».



Bonificació ambiental i social

Sobre la base d'aquest plantejament, el grup d'ERC planteja un conjunt de modificacions de les ordenances, entre les quals, per exemple, la de béns immobles per «incorporar una bonificació del 50% per als immobles que disposin de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol» i així fomentar les energies renovables. Sobre aquest concepte, la moció també proposa «incorporar un recàrrec del 50% de la quota als immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, i complementar aquesta mesura amb un reglament d'ajuts per a bonificar el 50% de la quota als immobles buits posats a disposició de la borsa de lloguer municipal». Igualment, el grup polític planteja «dissenyar un reglament d'ajuts vinculats a la capacitat econòmica per cobrir part de la quota de l'Impost sobre Béns Immobles i també per garantir el mateix tracte a les famílies monoparentals que a les famílies nombroses» i establir bonificacions mediambientals i socials en la recollida de la brossa i premiar la tinença de vehicles elèctrics.