L'ACEB beneeix el projecte de la C-16 com a pas per aconseguir l'autovia total

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) veu amb bons ulls la darrera proposta del departament de Territori i Sostenibilitat per ampliar l'autovia de Berga fins a Cercs i crear un tercer carril reversible fins a Bagà que permeti absorbir millor les puntes de trànsit que registra l'eix del Llobregat especialment en ponts i durant la temporada d'esquí a causa dels milers de persones que volen anar a les pistes del Pirineu per l'eix del Llobregat que a Berga deixa de ser una autovia i esdevé un coll d'ampolla.

El nou projecte ha rebut el vistiplau de la patronal segons ha explicat a Regió7 Josep Fígols,president de la patronal berguedana. Amb tot, l'entitat considera que l'opció amb què treballa actualment el Govern «ha de ser un pas intermedi» perquè en el futur s'acabi completament tot el desdoblament fins al túnel del Cadí. «No hem de renunciar mai que això acabi en un desdoblament perquè és una via d'interès europeu», ha declarat Josep Fígols, per bé que ha matisat que «si els francesos no fan res a la seva part no té sentit fer la gran autovia».

Tal com va informar aquest diari, dimecres el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va presentar als alcaldes i representants del teixit econòmic i social de la comarca a la seu del Consell Comarcal a Berga, el projecte per donar continuïtat a l'autovia des d'on acaba a Berga fins a Cercs amb dos carrils per a cada sentit de circulació. I la creació d'un tercer carril reversible fins a Bagà mitjançant un sistema pioner a l'Estat espanyol: una mitjana mòbil que en funció del volum de trànsit permet que hi hagi dos car-rils en sentit nord o bé en sentit sud. La proposta es troba en fase d'exposició pública (vegeu Regió7 del 6 de desembre del 2018). Els particulars hi poden presentar al·legacions fins a final d'aquest mes i les administracions fins a finals de febrer.

Les actuals previsions del Govern són que un cop s'hagi redactat el projecte constructiu definitiu se'n pugui fer la licitació aquest mateix 2019. De manera que les obres puguin començar dins del 2020. Els treballs tenen un termini d'execució de 18 mesos i per tant s'acabarien l'any 2022. El cost és de 178 milions d'euros. L'executiu català té previst pagar aquesta obra a través del seu Pla Econòmic i Financer amb l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, segons va declarar el conseller Damià Calvet a Berga dimecres.

En declaracions a aquest diari, Josep Fígols ha fet palesa la satisfacció del col·lectiu empresarial que representa. «És molt positiu que aquesta obra tingui una data d'inici i, sobretot, que s'executi». Fígols fa referència a les diferents propostes d'ampliació de la carretera en la darrera dècada que fins ara han quedat en no res.

Una representació del teixit empresarial de l'ACEB i de la Taula de la Construcció de la comarca es van entrevistar dimecres amb el conseller Damià Calvet per expressar-li la necessitat que l'autovia no es quedi a Cercs. «Entenem que si ara, econòmicament, això no és viable» s'opti per la proposta que va presentar Damià Calvet dimecres que veuen com «un pas intermedi» que ha de fer possible assolir el desdoblament de la car-retera C-16 fins al túnel del Cadí, encara que sigui «l'opció a llarg termini», ha exposat Josep Fígols. El president de la patronal berguedana ha valorat positivament «la voluntat» del conseller Calvet i del Govern català d'actuar per millorar la mobilitat i la seguretat de la C-16 entre Berga i Bagà, una intervenció que diferents agents del territori no s'han cansat de reivindicar.