Obert el termini d'inscripció per ser administradors de La Patum i Els Elois de 2019

Les quatre administradores i les seves parelles a l´entrada de l´església parroquial per assistir a missa per Coprus, el 2017 Arxiu/Abel Gallardo

Les persones interessades en ser administradors de la Patum i dels Elois d'enguany podem presentar la seva candidatura fins el 31 de març a través d'uns instància . Es tracta d'una figura que enguany compleix 400 anys d'història i que representa els antics quatre barris en què es dividia la ciutat durant la celebració de les festes del Corpus i Els Elois



Les quatre parelles d'administradors i administradores es trien d'acord amb uns criteris de valoració que es basen en la data de celebració del casament, el lloc de residència i la vinculació a entitats locals, comparses i formacions musicals per part dels candidats i candidates. En cas que el nombre de sol·licituds sigui inferior al nombre de places disponibles, s'obrirà un període extraordinari per a què s'hi puguin apuntar persones a títol individual que posteriorment s'agruparan per parelles.

La sol·licitud de les places d'administradors i administradores es podrà realitzar mitjançant la presentació d'una instància genèrica via telemàtica o presencialment al registre general de l'Ajuntament de Berga situat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia i els dilluns, de 5 a 7 de la tarda. Els sol·licitants hauran de ser majors d'edat i en el document d'inscripció caldrà indicar els criteris de valoració que compleixen.

Compromisos dels administradors i administradores

Les setmanes prèvies a l'inici del Corpus, l'Ajuntament de Berga oferirà una breu sessió informativa a les parelles seleccionades per explicar les tasques protocol·làries que comporta el seu càrrec i també disposaran d'una persones de referència durant la celebració de la festa per tal d'acompanyar-los en les seves funcions. En aquest sentit, els administradors i administradores hauran d'assistir als actes relacionats amb les festes de la Patum i Els Elois. Per exemple, hauran de participar al Ple extraordinari del diumenge de l'Ascensió, a les misses majors, a La Patum de Lluïment de dijous, divendres i diumenge de Corpus, al lliurament de premis del concurs de cartells i el concurs de dibuix infantil, a l'entrega dels Títols de Patumaire i Patumaire d'Honor i als salts de Patum que es realitzaran davant dels seus domicilis durant la passada de dissabte a la nit. D'altra banda, també es requerirà la seva assistència durant els actes de la festivitat d'Els Elois com per exemple en les passades de dissabte i diumenge, a l'ofici i el Ballet de Déu de la Boda Típica de l'Alt Berguedà.

Per a més informació sobre el procés d'inscripció dels administradors i administradores de La Patum i Els Elois, es pot demanar a través de l'adreça de correu electrònic alcaldia@ajberga.cat i al telèfon 93 821 43 33, extensió 3201.

Administradors: 400 anys d'història

Enguany se celebren els 400 ansy d'història dels administradors. Tot i que no són una comparsa han esdevingut un element important en la festa. Fonts municipals han explicat que "la primera referència documental d'aquesta figura data de l'any 1619 i la seva tasca consistia en recaptar fons per finançar les despeses de l'Octava de Corpus". Amb el pas del temps, els administradors i administradores han adoptat un paper simbòlic i protocol·lari encarregant-se de presidir els actes principals de les festes de La Patum i Els Elois en representació dels antics quatre barris de la ciutat: Feixines o Capdamunt de la Vila (Fonolls), Sant Pere (Esclafidors rebentats), Centre o Carrer Major (Esclafidors embotits) i Raval (Ravenisses).

Al llarg de la història, més de tres milers de berguedans i berguedanes han participat a la festa fent d'administradors i administradores. Les parelles que assumeixen aquest rol han contribuït a mantenir el llegat de les festes dels barris que se celebraven tradicionalment durant la Patum. En aquest sentit, tot i no ser una part central de la celebració, la figura dels administradors ha servit per explicar-ne la història i també ens remeten a un temps en què la importància dels barris era cabdal per a la vida social i cultural del municipi.