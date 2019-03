Montse Venturós optarà a la reelecció a l'alcaldia de Berga el 26-M

Una de les majors incògnites del 26-M a Berga ja s'ha resolt. Montse Venturós optarà a la reelecció a l'alcaldia de Berga encapçalant la llista que presentarà la CUP a les eleccions del 26 de maig. Ella mateixa ho ha fet públic en una roda de premsa celebrada a la plaça de Sant Pere a primera hora de la tarda, aquest divendres.

Montse Venturós va ser inhabilitada el 4 d'octubre del 2018 per un període de 6 mesos en compliment d'una sentència del jutjat penal número 2 de Manresa, que la va condemnar per desobediència per negar-se a retirar l'estelada del pal del balcó consistorial en dues cites electorals el 2015 tal i com l'havia requerit la Junta Electoral arran d'una denuncia de Societat Civil Catalana.

Venturós es pot presentar com alcaldable atès que el seu mig any (180 dies) d'inhabilitació per ocupar càrrecs públics acaba justament el dia 1 d'abril. I el termini per inscriure llistes per a les eleccions municipals del 26 de maig va del 17 al 22 d'abril segons el calendari electoral vigent per aquests comicis.

Montse Venturós ha mantingut el suspens sobre si es tornaria a presentar com a alcaldable fins aquest divendres. Acompanyada de les 7 persones amb qui ocuparà els 8 llocs de la llista ha fet una compareixença a 2/4 de 4 de la tarda on ha anunciat la seva decisió.