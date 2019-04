L'Ajuntament de Berga ultima el traspàs de l'Hospital Sant Bernabé a la Generalitat

L'Ajuntament de Berga encara la recta final per a cedir la gestió de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé a la Generalitat. La gestió es farà a través d'una nova empresa que crearà el Cat Salut per dur a terme aquesta tasca específicament.

El consistori farà una cessió d'ús de les instal·lacions sanitàries que són de la seva propietat. D'aquesta manera es resoldrà una vella assignatura pendent sobre el model de governança del centre inaugurat l'any 1981 i que es regeix a través d'un organisme autònom municipal, el Patronat de l'Hospital. Abans que la Generalitat rebi la cessió de gestió de l'equipament sanitari, el consistori berguedà i el patronat que regeix el centre han de finalitzar els darrers tràmits. Un d'ells i dels més importants que resten pendents és el que és previst que s'aprovi en el ple ordinari d'aquest dijous. Es tracta de la cessió d'una de les finques que és de titularitat municipal al Patronat de l'Hospital, perquè totes les parcel·les s'incorporin en un mateix paquet que és el que demana la Generalitat per fer-se càrrec del centre. Un cop s'hagi fet aquesta aprovació, el patronat serà qui haurà d'acceptar-ne la titularitat perquè finalment es pugui fer la cessió definitiva a la Generalitat.

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Berga, Oriol Camps, ha explicat a Regió7 que tot i que explicat sembla molt senzill, aquest procediment s'ha allargat més del que es preveia, perquè s'han hagut de resoldre alguns temes pendents pel que fa a les titularitats d'una de les finques on hi ha construït l'hospital. Un cop s'hagi aprovat, hi haurà d'haver una nova aprovació, que previsiblement es farà abans de finalitzar el mandat, per cedir definitivament la gestió de l'hospital a la nova empresa de la Generalitat. Un procés que finalitzarà, si no hi ha novetats, després de gairebé dos anys d'haver-se fet públic el nou sistema de gestió.