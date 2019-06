ERC i Vilada per la República governaran plegats a Vilada

El republicà Quim Espelt serà proclamat aquest dissabte alcalde de Vilada, esdevint el primer batlle d'ERC del munici d'ençà de la democràcia. I ho serà en primera volta gràcies a la majoria absoluta que li donen els 3 regidors i un quart vot a favor que ha anunciat Vilada per la República (VxR) amb Andreu Ros al capdavant. Per la seva banda, la fins ara alcaldessa Montse Badia i sòcia de govern d'ERC en el mandat que s'acaba, passarà a l'oposició en solitari amb tres regidors. Les negociacions que han mantingut els representants de les formacions per fer un govern que integrés als 7 regidors dels tres grups amb representació al consistori no han reeixit.

Tal i com ja va avançar aquest diari, l'escull principal que ha frustat l'objectiu de fer un govern tripartit ha estat l'alcaldia compartida. En les eleccions del 26-M, Alcem-nos Vilada-AM, -marca blanca d'ERC-, va obtenir 3 regidors, els mateixos que Fem Pinya per Vilada (FPxVilada-Candidatura de Progrés associada al PSC . Tanmateix, ERC va assolir una vintena més de vots i es va proclamar guanyadora dels comicis. Per la seva banda, Andreu Ros que encapçalava la llista de Vilada per la República (VxR-Junts) va obtenir un escó. Segons un comunicat emès per FPxVilada «aquest resultat ens legitimaria per aspirar a formar govern amb la participació de tots els regidors i ostentar l'alcaldia durant tota la legislatura».

Els socialistes han ofert a ERC un pacte de govern que preveia partir-se l'alcaldia dos anys cadascun i integrar al govern al regidor de VxR. Aquest oferiment «incloïa consensuar tant les línies d'actuació com l'organització dels diferenst òrgans de gestió i cartipàs municipal». FPxVilada creu que aquesta hagués estat «la fórmula que millor reflecteix la voluntat dels votants» i també «l'opció més eficient amb la qual Vilada guanya més, en optimitzar els valors que aporta cadascuna de les formacions». A més de reeditar el pacte de govern d'aquest mandat que s'acaba.

Tal i com ja va informar aquest diari, ERC s'ha negat a compartir l'alcaldia en considerar que li pertoca com a guanyador dels comicis locals. Per això el PSC, que ha lamentat que no es pugui reeditar el pacte de govern, es quedarà a l'oposició.

D'altra banada, fonts de VxR han argumentat que amb el seu vot a favor d'ERC « refermem la voluntat majoritària del nostre poble i contribuïm a aïllar als partits del 155» en referència al PSC.