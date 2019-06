Els controls d'alcoholèmia s'allarguen fins a Sant Joan

La Conselleria d'Interior preveu que aquest cap de setmana llarg, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, pugui ser un dels «de més perill de l'any», a causa de la gran mobilitat de vehicles, les festes, els petards i les condicions meteorològiques que poden afavorir els incendis forestals.



A més s'escau que aquest any la revetlla de Sant Joan coincideix amb la Patum de Berga. El director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, geganter de la festa, ha explicat que no variarà gaire el dispositiu respecte d'altres anys, que consisteix bàsicament a fer controls d'alcoholèmia a les sortides de la localitat. De fet, espera que la coincidència entre les dues festes faci que diumenge i dilluns hi hagi menys visitants de fora de la capital berguedana.



En declaracions a Regió7, Francesc Parra, sotscap de l'àrea regional de trànsit central dels Mossos d'Esquadra, ha explicat que l'objectiu principal dels controls d'alcoholèmia «és la prevenció. En un gran esdeveniment com és la Patum de Berga, que mobilitza molta gent, ens dediquem a garantir que la mobilitat es faci amb seguretat». Parra ha dit que en celebracions multitudinàries i festives com la Patum hi ha consum d'alcohol. Per això la policia catalana munta controls de droga i alcoholèmia preventius a les sortides de Berga dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge a la nit, matinada i fins a mig matí. «Aquest any hi ha la particularitat que coincideix amb la revetlla de Sant Joan, per això el dispositiu se'ns allarga un dia i un matí més», ha indicat el sotscap.



Aquest diari va acompanyar els agents de l'àrea de Trànsit en el control que van muntar davant de la zona comercial de matinada dels Quaranta Pilans, abans de la rotonda de la sortida sud de Berga.



El fet que la Patum d'enguany s'escaigui en ple inici d'estiu i de l'època de calor no repercuteix en el fet que hi hagi més positius. Sí que afecta la pluja, perquè «els anys que ha plogut i ha fet mal temps, hi ha menys volum de gent» i, en conseqüència, menys proves positives.



En els controls d'alcoholèmia que es fan per Patum de mitjana es donen 75 positius durant els cinc dies de la festa, aproximadament, d'un total de 3.000 persones a qui se solen fer les proves, ha explicat Parra. Aquests controls mobilitzen un centenar d'efectius de Mossos de Trànsit. Parra assenyala que «la policia no té res en contra que la gent consumeixi alcohol si no ha de conduir». «Conduir és una activitat de risc que ja assumeixes en condicions normals. Si ingereixes alcohol o d'altres substàncies, això repercuteix en la conducció», ha assenyalat. «L'alcohol i les drogues, qualsevol substància que ens alteri l'estat d'ànim, són incompatibles amb la conducció. Aquest és el canvi de consciència que volem provocar a la gent», perquè la combinació de conduir sota els efectes de l'alcohol «té unes conseqüències que després són irreversibles».



Francesc Parra ha valorat «positivament» la iniciativa de l'Ajuntament de Berga, que enguany preveu regalar 15.000 ampolletes d'aigua per evitar un consum abusiu de begudes alcohòliques i que també ha muntat una barra de begudes no alcohòliques.