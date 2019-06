Les barres sense alcohol han esgotat les existències els tres dies que han obert

Una de les novetats d'enguany han estat les barres sense alcohol, una de les mesures que ha posat en marxa l'Ajuntament de Berga dins la campanya per evitar el consum abusiu d'alcohol a la festa.



Els tres dies que les barres han estat obertes «es van exhaurir existències, amb un recompte al final de les tres nits de 360 biquinis i i 450 còctels» servits, segons ha informat a Regió7 Janina Vilana, tècnica de Joventut. I ha afegit que «la campanya ha tingut una molt bona rebuda per part de totes les persones que hi han passat».



Enguany el consistori, juntament amb el Consell Comarcal del Berguedà, han subvencionat els còctels naturals elaborats a partir de sucs de fruita, que s'han ofert dimecres, dijous i dissabte en diferents barres. Aquesta mesura ja es va aplicar per Carnaval i ara també s'ha fet també a la Patum. Aquesta barra ha estat oberta dimecres i dijous a la plaça Viladomat i dissabte al passeig de la Indústria a tocar del CAP, a l'espai on es va fer el concert jove. S'han ofert biquinis dolços i salats. Els còctels han costat només 1 euro i els biquinis també gràcies al fet d'estar subvencionats pel consistori i el Consell amb l'objectiu que no siguin tan cars com les begudes alcohòliques.



A més dels còctels, l'Ajuntament de Berga ha regalat aquest Corpus 15.000 ampolles d'aigua petites que s'han distribuït els cinc dies de la celebració al Punt Lila, a la barra sense alcohol, a la barra del concert jove, als usuaris dels serveis de busos per anar a la festa i als membres de les comparses. Les ampolles s'han pogut reomplir en dues fonts ubicades a la plaça Viladomat.