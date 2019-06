L'escola de Cal Bassacs participarà en un projecte europeu de formació

L'escola Sant Marc de Cal Bassacs ha estat una de les seleccionades per participar al programa Erasmus+KA1 amb el projecte presentat « Learning about innovative projectes and learning practices» . Aquest projecte permetrà que membres de l'equip directiu i del professorat del centre, tant d'infantil com de primària, disposin de nou mobilitats que faran en un període de divuit mesos amb la finalitat de formar-se en metodologies innovadores.

Tal com han explicat fonts de l'escola gironellenca, les diferents tipologies de formació i pràctiques educatives es portaran a terme en centres de referència i és previst que es realitzin a Finlàndia, Malta, Dublín i Itàlia. Totes, han afegit, «van encaminades a millorar la pràctica educativa, l'organització i la internacionalització del centre, amb el principal objectiu d'obtenir una repercussió positiva en la millora dels resultats acadèmics dels seus alumnes».

El programa Erasmus+KA1 està finançat per fons europeus i coordinat pel Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació, un ens que depèn del ministeri de Ciència, Innovació i Universitats de l'estat. Entre tots els projectes presentats d'arreu del país, n'han estat escollits 505, dels quals només 32 corresponen a Catalunya i la majoria corresponents a centres de secundària.

El projecte presentat pel centre ha estat liderat per un grup impulsor format per tres mestres i la direcció de l'escola i ha estat molt ben valorat per l'òrgan coordinador, situat en onzena posició dels centres catalans pel que fa a la dotació econòmica, amb un pressupost de 16.017 euros.